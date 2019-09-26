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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 10 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 3 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira verdi. İhaleye 15 milyar liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama...

Ekonomi 26.09.2019, 12:03
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 10 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 3 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira verdi.

İhaleye 15 milyar liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 16,50 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 17,91 seviyesinde gerçekleşti.

#Piyasalar #repo
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