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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 12 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 11 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 11 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira verdi. İhaleye 18 milyar liralık teklif geldi.

Ekonomi 04.10.2019, 12:04 04.10.2019, 12:40
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 12 milyar lira verdi
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 11 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 11 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira verdi.

İhaleye 18 milyar liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 16,50 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 17,91 seviyesinde gerçekleşti.

#Piyasalar #repo
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