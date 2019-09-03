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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 18 milyar lira verdi
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 9 ve 10 Eylül vadeli iki repo ihalesi ile piyasaya sırasıyla 8 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira ve 9 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.İhalelere...
Ekonomi 03.09.2019, 10:35
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 9 ve 10 Eylül vadeli iki repo ihalesi ile piyasaya sırasıyla 8 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira ve 9 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.
9 Eylül vadeli ihalede en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 21,80 seviyesinde gerçekleşirken, 10 Eylül vadeli ihalede en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 21,79 oldu.
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