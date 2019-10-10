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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 2 milyar lira verdi
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 17 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 1 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi. İhaleye 3 milyar liralık teklif geldi. İhalede en düşük,...
Ekonomi 10.10.2019, 12:04
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 17 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 1 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 16,50 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 17,91 seviyesinde gerçekleşti.
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