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GÜNDEM ÖZETİ / 30 Eylül 2019

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 8 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 7 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 7 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira verdi.

Ekonomi 30.09.2019, 12:02 30.09.2019, 12:06
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 8 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 7 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 7 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira verdi.

İhaleye 12 milyar liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 16,50 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 17,91 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#piyasa #ekonomi #TCMB #merkez bankası #repo #Piyasalar
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