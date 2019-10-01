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TCMB'den repo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 8 Ekim vadeli repo ihalesi açtı. TCMB bugün, 8 Ekim vadeli ve 1 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

Ekonomi 01.10.2019, 11:06
TCMB'den repo ihalesi
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 8 Ekim vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 8 Ekim vadeli ve 1 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

#Piyasalar #repo
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