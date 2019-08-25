TEB %1,49 Faizli Borç Transfer Kredisi! Borç Transfer Kredisi Nasıl Alınır?

TEB borç transfer kredisi kampanyası tüm masraflarınız için geçerli olmak üzere sunulmaktadır. Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) tarafından; ferahlatan krediler başlığı altında sunulan borç transfer kredisi ile, tüm kredi borçlarınızı tek bir çatı altına toplayarak oldukça düşük faiz oranları ve geri ödeme seçenekleri ile kredi talep edebilirsiniz.

Tüm kredi borçlarını TEB’e taşıyan müşteriler için sunulan kredi kampanyası kapsamında %1,49 faiz oranları sunulmaktadır. TEB %1,49 borç transfer kredisi kampanyası ile mevcut tüm borçlarınızı TEB’e taşıyarak borçlarınızı rahatlıkla ödemeye başlayabilirsiniz.

TEB Borç Kapatma Kredisi Özellikleri Nelerdir?

TEB borç transferi uygulaması kapsamında, diğer bankalarda bulunan ödenmemiş kredi borçlarınızı Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) çatısı altında toplayarak borçlarınızı uygun ödeme koşullarıyla kapatabilirsiniz. TEB ferahlatan kredi kampanyasının özellikleri;

%1,49 faiz oranları

60 ay vade seçenekleri

Esnek geri ödeme planı

Tüm borçlara transfer imkânı

Yer almaktadır. Bu özelliklerin yanı sıra, TEB müşterisi olmayan kişilere özel avantajlı krediler de banka tarafından sunulmaktadır. Tüm masraflarınız için TEB Yaz Sıcaklarında Ferahlatan Fırsat kampanyası borç ödeme işlemlerinizin daha kolay bir hale getirilmesini sağlamaktadır.

Türkiye Ekonomi Bankası tarafından sunulan kredi kampanyasından yararlanabilmek için diğer bankalar üzerinde bulunan borçlarınızı TEB’e transfer etmeniz gerekmektedir. İhtiyaç kredileri kapsamında sunulan bu krediler sadece borç transferi için geçerli olacaktır.

TEB Borç Transfer Kredisi Ödeme Tablosu

TEB kredi hesaplama

1.850 Findeks Notu

%1,49 Faiz Oranı

60 Ay Vade

%24,0071 Yıllık Maliyet Oranı

52,50 TL Kredi Tahsis Ücreti

273,11 TL Aylık Taksit

ve ödeme tablosuna göre borcunu TEB’e taşıyan kişiler için birçok farklı avantaj sağlanacaktır. %1,49 faiz oranlarıyla sunulan TEB borç transfer kredisi, uygun geri ödeme seçeneklerine sahiptir. TEB örnek ödeme planına göre 10 bin TL tutarında bir kredi için:

Olarak hesaplanmıştır. Görüldüğü üzere TEB borç kapatma kredileri için önemli olan bir diğer unsur findeks notudur. Findeks notu, bankalara karşı yaptığını ödeme performansı olarak değerlendirilebilmektedir. TEB %1,49 borç transfer kredisi kampanyasından yararlanmak için notunuzun yeterli seviyede olması gerekmektedir.

TEB %1,49 Faizli Borç Kredisi Başvuru Yöntemleri Nelerdir?

TEB borç kapatma kredisi başvurusu için Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) şubelerine gitmeniz gerekmektedir. TEB kredilerine hızlı başvuru yapmak isteyen kişiler ise TEB resmi web sayfası üzerinden, bireysel internet bankacılığı başvuru yöntemlerini kullanarak kredi talebi oluşturabilmektedir.

TEB hızlı kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler; T.C. kimlik numarası, kredi bilgisi, gelir durumu ve adres vb. bilgileri girerek kredi talebi oluşturabilmektedir. Borç transfer kredisi başvurusu için banka şubelerinden bu işlemlerinizi gerçekleştirmeniz tavsiye edilmektedir. Özellikle daha avantajlı kampanyalardan yararlanmak ve geri ödeme planını detaylandırmak için banka şubesinden başvuru yapabilirsiniz.

TEB Kredi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

TEB ihtiyaç kredisi kampanyaları kapsamında yer alan borç transfer kredisi için başvuru yöntemleri diğer kredilerle hemen hemen aynıdır. Ancak birçok banka borç kapatma ya da transfer kredileri için farklı belge, teminat, kefil vb. isteyebilmektedir. TEB kurumsal bilgilendirme araçlarında başvuru için istenen belgeler;

Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi fotokopisi

Gelir durumunu gösteren belge/maaş bordrosu vb.

Serbest meslek sahipleri için: 3 yıllık bilanço tablosu, vergi levhası ve ticaret sicil gazetesi

Olarak belirlenmiştir. Kredi başvurularınızı doğrunda TEB banka şubelerinden yapabileceğiniz gibi hızlı kredi başvuru yöntemlerini kullanarak taleplerinizi bankaya iletebilirsiniz. TEB %1,49 borç transfer kredisi kampanyasının yıl sonuna kadar devam etmesi beklenmektedir.