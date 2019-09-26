TEB Bonus Kredi Kartı kampanyaları devam ediyor

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Bonus kartı ile tüm Bonus özelliklerine sahip olabilir, bu sayede hem alışverişlerinizde bonus kazanabilir hem de taksitli alışverişin keyfini çıkarabilirsiniz. TEB Bonus kredi kartı ile yapabilecekleriniz şunlardan oluşmaktadır:

Faturalarınızın zamanında, aksamadan ödenmesini sağlamak için TEB Bonus kartınızla otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz.

TEB Bonus kredi kartınızla hafta içi toplamda 100 TL harcama yapmanız durumunda, o hafta sonu yapılacak Sinema ve Tiyatro harcamalarına özel %50 indirim kazanabilirsiniz.

Sadece belirli dönemlerde harcama sözü vererek 500 TL'ye varan bonus kazanma şansına sahip olabilirsiniz.

TEB Bonus kredi kartı ekstrelerinizi e-mail adresinizden kolayca takip edebilir, ekstrelerinizin tümünü mail box'ınızda arşivleyebilirsiniz.

TEB Bonus kredi kartı ile acil nakit ihtiyaçlarınızda nakit avans çekimi yapabilir, bunun dışında tüm banka kartı işlemlerinizi kolaylıkla yerine getirebilirsiniz.

TEB Bonus kredi kartı ödeme bilgilerinizi elektronik posta ya da cep telefonunuza SMS yoluyla almak için CEPTETEB internet şubesi ya da 0 850 200 0 666 TEB telefon şubesi üzerinden talimat verebilirsiniz.

Sadece kendiniz için değil aynı zamanda sevdiklerini için de TEB Bonus kredi kartınıza bağlı bir ek kart çıkartıp, onların da TEB Bonus Card ayrıcalıklarından faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

Tüm bu avantajların yanı sıra TEB Bonus kredi kartınızın avans mil özelliği sayesinde dünyanın istediğiniz bir köşesine istediğiniz bir havayolu şirketinden bedava uçak bileti satın alabilirsiniz. TEB Mil Programı hakkında detaylı bilgilere bankanın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

TEB Bonus Kart Gittigidiyor'da 50 TL Bonus Kampanyası

16 - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında Gittigidiyor'da tek seferde yapacağınız, taksitli ya da tek çekim işlemlerde 500 ile 999,99 TL arası alışverişlerinizde anında 25 TL, 1.000 TL ve üzeri tutardaki alışverişlerinizde ise 50 TL bonus kazanabilirsiniz. TEB Bonus kart Gittigidiyor kampanyası katılım için;

GITTIGIDIYOR yazıp 4616'ya kısa mesaj (SMS) gönderebilir,

Ya da CEPTETEB Mobil uygulaması üzerinden katılım sağlayabilirsiniz.

Harcama yapmadan önce kampanyaya katılmanız gerekmektedir. Bununla birlikte kampanyadan kazanılan bonuslar, 30 Ekim 2019 tarihine kadar Bonus program üyesi işyerlerinde aynı kartla yapılan alışverişlerde kullanılabilecektir. Son kullanma tarihine kadar kullanılmayan bonuslar geri alınacaktır. Kampanyadan her müşteri yalnız 1 kere yaralanabilecek ve en fazla 50 TL bonus kazanabilecektir. Ayrıca kampanya ve katılım şartları hakkında şu duyurulara dikkat edilmesi gerekmektedir.

İptal ve iade işlemlerinde bonus kazanılmaz. Başka indirim ve kampanyalar ile birleştirilemez.

Kampanya katılım SMS'lerinin Banka sisteminde bulunan cep telefonu numaralarından gönderilmesi gerekmektedir. Kampanyaya katılım SMS'leri KDV ve ÖİV dahil Turkcell için 0,85 TL, diğer operatörler için 0,65 TL'dir.

TEB Bonus Kart Okul Alışverişinize Özel 60 TL Bonus Kampanyası

TEB bankasına kayıtlı cep telefonunuzdan KAYIT yazıp, 4616'ya kısa mesaj (SMS) göndererek katılabileceğiniz TEB Bonus kart okul alışverişi kampanyası ile toplamda 60 TL bonus kazanabilirsiniz. Kampanya 26 Ağustos ile 25 Eylül tarihleri arasında geçerlidir. Bonus üye işyerlerinde yapacağınız market, giyim, eğitim, kırtasiye alışverişlerinde 125 TL ve üzeri ilk işleme 10TL, üçüncü işleme 20 TL, beşinci işleme 30 TL toplam 60 TL bonus verilmektedir.

Kısa mesaj yolunun yanı sıra kampanyaya CEPTETEB üzerinden de katılım yapılabilmektedir. Bunun için uygulamada yer alan "Hemen Katıl" butonuna tıklanması yeterlidir. Kampanya müşteri bazında olup bir müşteri kampanya bazında en fazla 60 TL bonus kazanabilir. Bu kampanya ile kazanılan bonuslar 7 Ekim 2019 tarihine kadar kullanılmadığı takdirde geri alınır.