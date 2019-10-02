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TEB, “Hoş Geldin Kredisi“nde faizi yüzde 1,18'e düşürdü
Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni müşterileri için sunduğu "Hoş Geldin Kredisi"nde faiz oranını yüzde 1,18'e indird
Ekonomi 02.10.2019, 15:45 02.10.2019, 16:04
İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni müşterileri için sunduğu "Hoş Geldin Kredisi"nde faiz oranını yüzde 1,18'e indirdi.
Sadece tek seferlik tanışma faizi olarak kullanılabilen, vade seçeneklerinin 3-60 ay arasında değiştiği "Hoş Geldin Kredisi" teklifinden yararlanmak isteyen yeni TEB müşterileri, başvurularını banka şubelerinden, telefon bankacılığı üzerinden, CEPTETEB internet şubesi veya mobil uygulaması üzerinden yapabilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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