TEB konut kredisi faizini yüzde 1,15 olarak güncelledi

TEB %1,15 Faizli Konut Kredisi Kampanyası

Türkiye Ekonomi Bankası konut kredisi kampanyası kapsamında %1,15’den başlayan faiz oranlarıyla finansman desteği sunulmaktadır. Avantajlı faiz oranları ve esnek geri ödeme seçenekleriyle TEB konut finansmanlarından yararlanabilirsiniz. Avantajlı TEB konut kredisi oranları ve 120 aya varan vade seçenekleriyle krediden hemen yararlanabilirsiniz. 100.000 TL’ye kadar konut kredi desteği sağlayan Türkiye Ekonomi Bankası tarafından yapılan güncel kampanya ile avantajlı olarak konut kredisi taleplerinizi banka şubelerinden yapabilirsiniz.

Son dönemlerde kamu bankaları başta olmak üzere birçok banka tarafından konut kredisi faiz oranları düşürülmüştür. TEB tarafından yapılan güncel konut kredisi kampanyası da bu doğrultuda %1,15 faiz oranı seviyesine indirilmiştir. Kredi başvuru şartlarını taşıyan herkes TEB konut kredisi kampanyasına başvuru yapabilir.

TEB Konut Kredisi Kampanya Özellikleri

TEB konut kredisi güncel kampanyaları kapsamında %1,15 faiz oranlarıyla kredi imkanı sunulmaktadır. Uzun süre devam etmesi beklenen indirimli konut kredisi kampanyası kapsamında topla 120 aya kadar vade seçenekleri de uygulanmaktadır. Uzun vade seçenekleri ve düşük taksit imkanlarıyla, kira öder gibi ev sahibi olmanız mümkündür.

TEB %1,15 konut kredisi kampanyası özellikleri:

%1,15 Faiz Oranı,

120 Ay Vade Avantajı,

Esnek Ödeme İmkanları.

Türkiye Ekonomi Bankası tarafından düşük faiz oranları ve yüksek vade seçenekleriyle sunulan konut kredisinden TEB şubelerinden yararlanabilirsiniz. Aylık eşit taksit ödeme imkanıyla kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz. TEB konut kredisi oranları ve avantajlı ödeme seçeneklerinin detaylarını TEB resmi internet adresi üzerinden öğrenebilirsiniz.

TEB Konut Kredisi Kampanyası Örnek Ödeme Tablosu

Türkiye Ekonomi Bankası tarafından %1,15 faiz oranlarıyla sunulan konut kredisi ödeme planı, kredi miktarına göre değişiklik göstermektedir. Bankaların konut kredisi faiz oranlarını düşürmesinin ardından yapılan kampanya kapsamında, 100.000 TL TEB konut kredisi için:

120 ay vade,

%1,15 faiz oranları,

1.540,66 aylık taksit tutarı,

525 TL kredi tahsis ücreti,

702,14 TL eskpertiz ücreti,

257,24 TL ipotek tesis ücreti,

960 TL sigorta ve

%15,1384 yıllık maliyet oranı

Olarak hesaplanmıştır. TEB konut kredisi faiz oranı tüm vade seçenekleri ve tutarlar için geçerlidir. Aylık taksit seçenekleri ve diğer masraflar satın alınacak konut değerine göre değişiklik göstermektedir.

TEB konut kredisi kampanyası kapsamında hayat sigortası primi 1 yıllık toplam prim tutarına göre belirlenmiştir. TEB konut kredisi faiz oranları tüm vade seçenekleri için geçerlidir.

%1,15 Faizli Konut Kredisi Başvuru Şartları

TEB konut kredisi kampanyası kapsamında başvuru şartları kredi miktarına ve konut türüne göre değişiklik gösterebilir. %1,15 faiz oranı ile sunulan konut kredisine başvuru şartları:

18 yaşından büyük olmak,

Kredi notunun yeterli olması,

Gelir durumunun belgelenebilir olması,

Kredi kullanılacak konutun tabuda mesken olması,

Konut değerinin kredi kapsamında olması

Gerekmektedir. TEB konut kredisinden yararlanmak isteyen kişilerin bu şartları taşımaları halinde başvurularını TEB şubeleri üzerinden yapmaları mümkündür. Başvuru sırasında farklı belgeler banka tarafından talep edilecektir. TEB kredi kampanyası ile 100 bin TL’ye kadar kredi kullanabilirsiniz.

TEB Konut Kredisi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

TEB %1,15 faizli konut kredisi kampanyasına başvurular için istenen belgeler:

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Gelir durumunu gösteren belge (maaş bordrosu, vergi levhası, aylık dökümü vb.)

Adres teyit belgeleri,

Konut tapu fotokopisi,

Başvuru formu vb.