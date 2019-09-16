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TEB Marifetli Hesap Özellikleri ve Faiz Kampanyası

TEB Marifetli Hesap Özellikleri ve Faiz Kampanyası, TEB Marifetli Hesap Nasıl Açılır, TEB Marifetli Hesap Tüm Detayları

Ekonomi 16.09.2019, 22:01 Emir Yılmaz
TEB Marifetli Hesap Özellikleri ve Faiz Kampanyası
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TEB Marifetli Hesap Özellikleri ve Faiz Kampanyası 

TEB Marifetli Hesap aylık faiz oranı, hoş geldin faizi ve avantajlı birikim özellikleriyle Türkiye Ekonomi Bankası tarafından güncel mevduat ve yatırım hesabı kampanyası sunulmaktadır. TEB Marifetli Hesap kampanyası ile istediğiniz zaman para yatırıp çekebileceğiniz gibi özel faiz oranları ve gecelik faizle birlikte birikimlerinizin durduğu yerde artmasını sağlayabilirsiniz.

TEB Marifetli Hesap kampanyasına dâhil olacak müşteriler için %15 hoş geldin faizi uygulanmaktadır. Günlük vadeli açılan hesap her gün anapara ve faiz ile değer kazanmaktadır. Düzenli birikim ve üstü biriksin avantajları ile TEB Marifetli Hesap birikimlerini değerlendirmek isteyen kişiler için oldukça büyük avantajlar sağlamaktadır.

TEB Marifetli Hesap Özellikleri Nelerdir?

Türkiye Ekonomi Bankası güncel kampanyaları arasında yer alan Marifetli Hesap kampanyası tüm vatandaşlara kolay birikim avantajı sağlamaktadır. Vade bozulmadan günlük para çekme ve yatırma işlemlerine imkân tanıyan Marifetli Hesap sayesinde birikimlerinizi kısa sürede değerlendirebilirsiniz. TEB Marifetli Hesap kampanya özellikleri;

  • 30 gün boyunca %15 hoş geldin faizi uygulanır
  • Faiz geliri için hesap alt limiti: 2.000 TL/ 1.000 USD – EUR – GBP (sıfır bakiye ile hesap açılabilir)
  • Hesap işletim ücreti ödenmez
  • İnternet bankacılığı, mobil, çağrı merkezi veya şubeden hesap açılabilir
  • Para yatırma, çekme, havale ve EFT işlemleri yapılabilir
  • Ücretsiz EFT ve havale seçeneği

Olarak belirlenmiştir. Bu özellikleri yanı sıra Türkiye Ekonomi Bankası tarafından bireysel müşteriler için açılan Marifetli Hesap kampanyası kapsamında, her para cinsinden sadece bir tane hesap açılabilmektedir. Hesap açılış tarihinden itibaren tüm müşteriler için hoş geldin faizi uygulanmaktadır.

TEB Marifetli Hesap Faiz Oranları ve Tutar Aralığı

TEB Marifetli Hesap kampanyası kapsamında ilk 30 gün boyunca yeni hesap açan tüm müşteriler için %15 ek hoş geldin faizi uygulanmaktadır. EK faizlerin yanı sıra Marifetli Hesap kapsamında tüm hesaplar için standart brüt faiz uygulanmaktadır. TL tutar aralığı faiz oranlarının belirlenmesinde etkili olmaktadır. TEB marifetli hesap hesaplama ve faiz oranları;

  • 2.000 – 9.999 TL - %8 Faiz Oranı
  • 10.000 – 24.999 TL - %9.75 Faiz Oranı
  • 25.000 – 49.999 TL – %12.75 Faiz Oranı
  • 50.000 – 99.999 TL - %12.25 Faiz Oranı
  • 100.000 – 249.999 TL - %13.75 Faiz Oranı
  • 250.000 – 1 Milyon TL – 14.25 Faiz Oranı

Uygulanmaktadır. İlk otuz gün için hoş geldin faizi en az 10 bin TL tutar ile hesap açan kişiler için uygulanmaktadır.

Marifetli Hesap Ek Birikim Programları

TEB Marifetli Hesap kampanyası kapsamında müşterilerin standart faiz uygulamasının yanı sıra, iki farklı birikim programı ile ek faiz elde etmesi mümkündür. TEB Marifetli Hesap kampanyası kapsamında;

  • Üstü Biriksin Programı ve
  • Düzenli birikim Programı

Olmak üzere iki farklı program uygulanmaktadır. Üstü Biriksin Programı ile TEB banka kartından POS cihazlarından yapacağınız alışverişlerinizde, belirlenen kat sayı ve katlarına göre aynı gün Marifetli Hesap’a aktarılır. Her alışverişte Üstü Biriksin ile kazanç sağlanabilir.

Düzenli Birikim Programı kapsamında belirlediğiniz hesaplardan aylık olarak TEB Marifetli Hesap’a düzenli olarak birikim yapılmaktadır. Marifetli Hesap 3 aydan sonra ek birikim programlarına dahil olmanız halinde kısa sürede kazanç elde etmeniz sağlanmaktadır.

TEB Marifetli Hesap Başvurusu Nasıl Yapılır?

TEB Marifetli Hesap kampanyasına başvurular;

  • TEB İnternet Bankacılığı
  • Cepteteb Mobil Bankacılık
  • TEB çağrı Merkezi
  • TEB Şubeleri

Üzerinden yapılabilmektedir. Bankanın her bir müşterisi sadece bir defa kampanyadan yararlanabilmektedir. Marifetli Hesap sadece TL hesapları kapsamaktadır. Marifetli Hesap başvuru kolaylığı ve sağladığı avantajlar sayesinde birikimlerinizi kısa sürede değerlendirmektedir.

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