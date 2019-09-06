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İEF'ye girişte “temassız“ dönem

TEB’le yeni tanışan müşterilere “Hoş Geldin” faizli kredi

İSTANBUL(AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni müşterileri için “Hoş Geldin” faizli kredi ürününü sunmaya başladı.TEB'den yapılan açıklamaya göre, TEB’le ilk defa tanışmak isteyenler, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için...

Ekonomi 06.09.2019, 15:43 06.09.2019, 15:56
TEB’le yeni tanışan müşterilere “Hoş Geldin” faizli kredi
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İSTANBUL(AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni müşterileri için “Hoş Geldin” faizli kredi ürününü sunmaya başladı.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, TEB’le ilk defa tanışmak isteyenler, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için Findeks Notuna göre farklı tutar ve vadelerde, yüzde 1,25’ten başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisinden faydalanabiliyor.

Sadece tek seferlik tanışma faizi olarak kullanılabilen, vade seçeneklerinin 3 ay ile 60 ay arasında değiştiği “Hoş Geldin” faizli kredi teklifinden yararlanmak isteyen yeni TEB müşterileri, başvurularını TEB şubelerinden, telefon bankacılığı üzerinden, CEPTETEB internet şubesinden veya mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabiliyor.

#hoşgeldin faizi #TEB
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