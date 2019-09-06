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TEB’le yeni tanışan müşterilere “Hoş Geldin” faizli kredi
İSTANBUL(AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni müşterileri için “Hoş Geldin” faizli kredi ürününü sunmaya başladı.TEB'den yapılan açıklamaya göre, TEB’le ilk defa tanışmak isteyenler, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için...
Ekonomi 06.09.2019, 15:43 06.09.2019, 15:56
İSTANBUL(AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni müşterileri için “Hoş Geldin” faizli kredi ürününü sunmaya başladı.
TEB'den yapılan açıklamaya göre, TEB’le ilk defa tanışmak isteyenler, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için Findeks Notuna göre farklı tutar ve vadelerde, yüzde 1,25’ten başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisinden faydalanabiliyor.
Sadece tek seferlik tanışma faizi olarak kullanılabilen, vade seçeneklerinin 3 ay ile 60 ay arasında değiştiği “Hoş Geldin” faizli kredi teklifinden yararlanmak isteyen yeni TEB müşterileri, başvurularını TEB şubelerinden, telefon bankacılığı üzerinden, CEPTETEB internet şubesinden veya mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabiliyor.
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