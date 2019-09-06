Teknosa'dan okul ve ev ihtiyaçları için kampanya

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, okula hazırlanan ve sonbahara yeni teknolojilerle girmek isteyenler için 6-9 Eylül'de özel bir kampanya düzenliyor.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, televizyondan notebooklara, ev aletlerinden akıllı telefon ve aksesuarlara kadar farklı kategorilerde indirimler sunarak, son teknolojilere erişimi kolaylaştırıyor.

Kampanya kapsamında evde vakit geçirmeyi daha da keyifli hale getirecek Samsung 55RU7400 55" 139 ekran 4K UHD TV 500 liralık indirimle 4.999 liradan, Philips 43" 108 ekran ultra ince 4K Smart TV ise 2.799 liradan satışa sunuluyor. Ayrıca seçili yeni seri Samsung televizyonlarda da 30 Eylül tarihine kadar peşin fiyatına 10 taksitli ödeme avantajı sağlanıyor.

Teknosa, öğrenciler ve çalışanlar için tüm notebook alışverişlerinde KDV tutarında indirim ve Canon marka yazıcıya 1 liradan sahip olma fırsatı sağlıyor. Bununla birlikte 30 Eylül'e kadar eski telefonunu getirenler, notebooklara indirimli fiyatlarla sahip olabiliyor.

Kampanya kapsamında öğrenme ve eğlenme deneyimini bir arada sunan Samsung TAB A T510 tablet yüzde 20'nin üzerinde indirimle 1.299 liradan, Huawei T3 7 space grey tablet ise 100 liralık indirimle 599 liradan satılıyor.

Akıllı telefon ihtiyacına cevap verecek Oppo AX7 64 GB indirimli olarak 1.799 liraya, Xiaomi RedMi Note 7 32 GB akıllı telefon yaklaşık yüzde 20’lik indirimle 1.899 liraya, Casper F3 akıllı telefon ise yanında 99 TL değerindeki Teknogaranti ile birlikte 1.899 liraya satışa sunuluyor.

Philips Marathon elektrikli süpürge yaklaşık yüzde 40'lık indirimle beraber 1.699 liralık avantajlı fiyatıyla tüketicileri bekliyor. Philips Perfect Care buhar kazanlı ütü yüzde 30 oranında indirimle 1.199 liradan, Tefal Express Compact SV7112 buhar kazanlı ütü ise 150 liralık indirimle 899 liradan satılıyor.

Öte yandan kampanya kapsamında, teknolojik cihazların tamamlayıcısı aksesuarlarda da yüzde 30'a varan indirimler sunuluyor.