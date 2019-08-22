Telefon Kredisi Veren Bankalar ve Faiz Oranları 2019

Telefon kredisi almak için bankaların ihtiyaç kredilerine başvuru yapmak mümkündür. Bankaların yanı sıra teknolojik ürün satışı gerçekleştiren firmalar üzerinden ya da bazı GSM operatörü oldukça avantajlı ödeme seçenekleriyle telefon kredisi vermektedir. Bu kurumlardan yapacağınız kredi taleplerinde ücretler doğrudan faturanıza yansıtılmaktadır. Bu sayede kısa süre içinde hem düşük geri ödeme seçeneklerinden yararlanabilir hem de telefonunuza kavuşabilirsiniz.

Bankalar tarafından telefon kredisi başlığı ile şuan için kredi verilmemektedir. Ancak ihtiyaç kredilerinin kapsamı incelendiği zaman ayrı bir kredi türü olarak telefon için kredi kampanyalarının yapılması oldukça mantıksızdır. Bu nedenle hemen hemen tüm bankalardan telefon için ihtiyaç kredisi talebinde bulunabilirsiniz. İhtiyaç kredileri düşük tutarlarda ve uygun faiz oranları ile sunulduğu için sıklıkla tercih edilmektedir.

Garanti BBVA Telefon Kredisi Özellikleri

Telefona kredi veren bankalar arasında Garanti BBVA en sık tercih edilen bankalar arasında yer almaktadır. Banka bünyesinde doğrudan telefon kredisi olarak sunulan bir kampanya bulunmamaktadır. Ancak bu amaçla alınacak ihtiyaç kredileri telefon için rahatlıkla kullanılabilir. Garanti BBVA ihtiyaç kredileri kapsamında;

7 bin TL değerinde bir kredi için,

%1,99 faiz oranı

60 ay vade seçenekleri

Uygulanmaktadır. Bankadan alacağınız kredi türüne ve miktarına göre bu oranlarda çeşitli farklılıklar oluşabilir. Günümüzde birçok banka ihtiyaç kredisi kapsamında telefon için kredi destekleri sunmaktadır. Bu desteklerden yararlanarak istediğiniz telefonu satın alabilirsiniz.

İş Bankası Telefon Kredisi Faiz Oranları ve Özellikleri

İş Bankası telefon kredisi yine diğer bankalarda olduğu gibi ihtiyaç kredisi kapsamında sunulmaktadır. 3 bin TL değerinde bir telefon kredisi için;

%1,18 faiz oranı

24 ay vade seçenekleri

Esnek geri ödeme seçenekleri

Uygulanmaktadır. İş Bankası hızlı kredi yöntemlerini kullanarak ya da doğrudan İş Bankası şubelerini ziyaret ederek kredi talebinde bulunabilirsiniz.

QNB Finansbank Telefon İhtiyaç Kredisi

Telefonla kredi veren bankalar arasında bir diğer de QNB Finansbanktır. Benzer yöntemlerle bankadan kredi talebinde bulunabilirsiniz. İhtiyaç kredisi kapsamında sunulan telefon kredileri uygun faiz oranları ve geri ödeme koşulları nedeniyle en çok tercih edilen bankalar arasında yer almaktadır. 7 bin TL’lik bir ihtiyaç kredisi için;

60 ay vade imkânı

%1,49 faiz oranı

Uygun geri ödeme seçenekleri

Sunulmaktadır. Bankaların ihtiyaç kredilerini kullanarak dilediğiniz telefonu uygun fiyatlarla alabilirsiniz.

Telefon Kredisi Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Telefon kredisi başvurusu için gerekli olan belgeler değişiklik göstermektedir. Bankalardan alınan kredi ile mağazalardan talep edilen telefon kredileri farklı işlemlere tabidir. Genel olarak telefon kredisi almak isteyen kişilerden;

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Gelir belgesi

Başvuru formu

Sözleşme veya taahhüt

Gerekli görülmesi halinde kefil, teminat vb.

Gerekebilmektedir. Telefon kredilerini bankalardan ya da ilgili teknoloji mağazalarından talep edebilirsiniz. Bu belgelere ek olarak farklı belgelerde sizden talep edilebilmektedir.

Telefon Kredisi Veren Diğer Firmalar Hangileridir?

Telefon kredisi veren mağazalar arasında ilk sırada GSM şirketleri gelmektedir. Bunun yanı sıra bazı teknoloji firması da telefonlar için uygun ödeme planı hazırlayarak farklı taksitlerle kredi desteği sağlamaktadır. Telefon için kredi veren mağazalar arasında;

Media Markt

Vatan bilgisayar

GSM mağazaları

Yer almaktadır. İster bankalar üzerinden isterseniz de telefon satışı yapan kurumsal mağazalar üzerinden telefon kredisi alarak uygun ödeme seçenekleriyle telefon sahibi olabilirsiniz. Günümüzde birçok firma vatandaşlara telefon kredisi hizmetleri sunmaktadır.