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Temmuz Ayında İhracat Arttı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ile İzmir’de ihracat rakamlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,32 artarak 15 milyar 958 milyon dolara yükseldi.

Ekonomi 02.08.2019, 11:35 02.08.2019, 11:52
Temmuz Ayında İhracat Arttı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ile İzmir’de ihracat rakamlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,32 artarak 15 milyar 958 milyon dolara yükseldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise, " Temmuz ayında ithalatımız, yüzde 7,98 azalışla 19 milyar 288 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir (ÖTS’ye göre yüzde 8,30 azalışla 18 milyar 392 milyon dolar)" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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