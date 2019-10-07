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TESK'ten iç hat uçuşlarında tavan ücret uygulamasına destek
- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Tavan fiyat uygulamasına tüm uçak şirketleri harfiyen uymalıdır. Uygulanmak kaydıyla kararı destekliyoruz"
Ekonomi 07.10.2019, 18:30
ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tavan fiyat uygulamasına tüm uçak şirketlerinin harfiyen uyması gerektiğini belirterek, "Uygulanmak kaydıyla kararı destekliyoruz." ifadesini kullandı.
İç hat uçak bilet fiyatlarına getirilen tavan fiyat uygulamasının sevindirici olduğunu belirten Palandöken, "Bayram ve özel günlerde 900-1000 liraya kadar çıkan iç hat uçak biletlerine uygulanacak olan tavan fiyat uygulamasını destekliyoruz. Ancak tavan fiyat uygulamasına tüm uçak şirketleri harfiyen uymalıdır. Uygulanmak kaydıyla kararı destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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