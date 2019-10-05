Teşvik nedir? SGK Teşvik Sorgulama Nasıl Yapılır?

SGK teşvik sorgulama işlemi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kurumsal internet adresi üzerinden rahatlıkla yapılabilmektedir. Sorgulama yapılmak istenen konuya göre sistem üzerinden seçim yapılarak teşvik sorgulaması yapılabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından istihdamın arttırılması ve sigortalılığın desteklenmesi adına başlatılan teşvik, işveren ve işçilere birçok açıdan destek sağlamaktadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında düzenlenen teşvik, kanunda yapılan tanımlamaya göre işsizlikle mücadele, işyerlerinin desteklenmesi ve sigortalı istihdamın arttırılması adına verilmektedir. SGK teşvik sorgulama işlemleri internet üzerinden yapılabilmektedir.

SGK Teşvik Nedir?

SGK teşvik tanımlama ve sorgulama işlemlerinin yapılabilmesi için kanunda sayılan şartların hem işçi hem de işveren tarafından sağlanması gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalı istihdamın arttırılması, işsizliğin azaltılması ve işverenlerin sigorta giderlerinin desteklenmesi adına teşvik verilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından teşvik tanımlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işçi ve işveren lehine sağlanan teşvik, özel sektörde faaliyet yürüten işyerleri ve işverenlerin desteklenmesi adına:

Kayıtlı sigortalı istihdamın artması,

Kadın, genç ve engellilerin istihdamının desteklenmesi,

Büyük ölçekli ve bölgesel yatırımların desteklenmesi,

Bölgesel gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılması,

Teşvik ile sağlanmaya çalışılmıştır. Teşvik kapsamında sigorta pirimi, indirim ve desteklerden yararlanmak için belirlenen şartların taşınması gerekmektedir.

SGK teşvik sorgulama ekranı üzerinden işveren tarafından:

Kullanıcı adı,

Sistem şifresi,

İşyeri şifresi ve

Güvenlik anahtarı ile

Sorgulama yapılabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesi üzerinden sorgulama ekranına erişim sağlayabilir ve sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz. SGK teşvik sorgulama işlemi işverenler tarafından yapılabilmektedir.

SGK Teşviklerinden Kimler Yararlanabilir?

Yeni SGK teşvikleri kapsamında yararlanmak için birçok farklı şart aranmaktadır. Teşvikten yararlanmak için işyerlerinde herhangi bir çalışan sınırı yoktur. Personel istihdamı sağlayan tüm işyerlerinin SGK teşvikinden yararlanması mümkündür. Söz konusu teşviklerden yararlanmak için hem çalışanlar hem de işverenler için farklı özel şartlar belirlenmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, teşvikten yararlanmak isteyen kişilerde aranan şartların sağlanması halinde başvuruların belirlenen tarihler içinde yapılması ve tüm yasal sürecin özenle takip edilmesi gerekmektedir.

Teşvikten Yararlanmak Gerekli Şartlar Nelerdir?

SGK teşvik şartları sağlanması halinde işyerlerinde çalışan sayısına bakılmaksızın herkes teşvikten yararlanabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından istihdamın arttırılması ve kayıtlı sigortalı çalışanların desteklenmesi adına çalışan ve işverenler için farklı şartlar belirlenmiştir. Buna göre teşvikten yararlanmak isteyen çalışanlarda aranan başlıca şartlar arasında:

İşe alındığı tarihten önce 3 ay ayda 10 günden fazla sigortalı olarak çalışmış olması,

İŞKUR’a kayıtlı olması,

Belirlenen tarihler içinde istihdam edilmiş olmaları,

Yer almaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çalışanlar için belirlenen bu şartların sağlanması halinde çalışanlar teşvik için başvuru yapabilir. Ancak, işyerinin veya işverenin de benzer şartlara sahip olması gerekmektedir. Buna göre, SGK teşvikinden yararlanmak isteyen işverenler için aranan başlıca şartlar arasında:

Çalışanın işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ait, iş yeri tarafından bildirilen aylık prim ve hizmet belgeleri ya da muhtasar prim hizmet bildiriminde ortalamaya ek olarak çalıştırılması,

Belirlenen tarihler içinde prim ve hizmet belgelerinin teslim edilmesi,

Primlerin yasal süre içinde ödenmesi,

Sigorta primi, işsizlik primi, idari para cezası vb. gecikme, ceza, borç vb. unsurların bulunmaması,

Sigorta bildirimi veya bildirilen sigortalıların aktif olarak çalışmadığının tespit edilmiş olmaması,

Yer almaktadır. Bu şartları sağlayan kişiler teşvik başvurusu yapabilir SGK teşvik sorgulama ekranı üzerinden süreci takip edebilirler.