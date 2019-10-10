Son Dakika
El Bab şehidinin babasından Barış Pınarı Harekatına destek
Barış Pınarı Harekâtı başarıyla devam ediyor
TSK, Tel Erkam köyüne yakın bağlantı yolunu kontrol altına aldı
3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Askeri araçlardan oluşan konvoy Tel Abyad'a geçiş yaptı
Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime ara verildi

THY Eylül ayında yüzde 82 doluluk oranına ulaştı

Türk Hava Yolları Eylül ayı yolcu ve kargo rakamlarını açıkladı. Türk Hava Yolları Eylül ayında yüzde 82.9 doluluk oranıyla uçarken, yılın dokuz ayında 56,4 milyon yolcu taşıdı.

Ekonomi 10.10.2019, 12:09
THY Eylül ayında yüzde 82 doluluk oranına ulaştı
banner63

Türk Hava Yolları Eylül ayı yolcu ve kargo rakamlarını açıkladı. Türk Hava Yolları Eylül ayında yüzde 82.9 doluluk oranıyla uçarken, yılın dokuz ayında 56,4 milyon yolcu taşıdı.

İstanbul Havalimanı’na taşınmasının ardından büyümeye devam eden Türk Hava Yolları 2019 yılının dokuz ayında 56,4 milyon yolcu taşıdı. Türk Hava Yolları Eylül ayında ise yüzde 82,9 doluluk oranı ile uçarken, aynı ayda taşınan 6,7 milyon yolcu taşıdı.

DIŞ HAT YOLCU SAYISI ARTTI

Türk Hava Yolları’nın Eylül ayında dış hatlarda doluluk oranı yüzde 82,5 olarak gerçekleşirken, iç hat uçuşların doluluk oranı yüzde 86,1 oldu. Türk Hava Yollarının dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 6,2’lik, Dıştan dışa transfer yolcular hariç dış hat yolcu sayısında yüzde 5,5’lik artış gerçekleşti.

KARGO’DA ARTIŞ SÜRÜYOR

Eylül ayında taşınan Kargo ve Posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 seviyesinde arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 11,8 ile Afrika, yüzde 11,5 ile Kuzey Amerika, yüzde 11,4 ile Uzak Doğu ve yüzde 10,7 ile Avrupa katkı sağladı.

OCAK-EYLÜL 2019 TRAFİK SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİNE GÖRE İSE;

2019 yılının ilk dokuz ayında yolcu sayısı yaklaşık 56,4 milyon olarak gerçekleşti. Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Eylül 2019 döneminde yüzde 81,4 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 80,7 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 86,4 seviyesine ulaştı.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 3,9’luk artış yaşandı.

2019 yılının ilk dokuz ayında toplam taşınan Kargo ve Posta geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9,6 artarak 1,1 milyon tona ulaştı.

(Tuncer Cengiz/İHA)
Yorumlar (0)
21°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 10 Ekim 2019
İmsak 05:24
Güneş 06:47
Öğle 12:41
İkindi 15:50
Akşam 18:24
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@