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Ticaret Bakanı Pekcan: "Sayın Ross'un ziyaretinin sonuçlarını salı günü Ankara’da yapacağımız görüşmede ele alacak ve yol haritasını netleştireceğiz."

Ekonomi 07.09.2019, 14:39
Ticaret Bakanı Pekcan:
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