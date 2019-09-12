Son Dakika
MHP'li Arzu Erdem, Bingöllüleri sevindirdi
Bursa sallandı!
MHP'li Sazak'tan 12 Eylül mesajı
Baran, “Faiz indirimi piyasaları rahatlatacak”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulacak komisyona Başkan Ergün’ü de seçti
Dünyada her 3 saniyede 1 kişi Sepsis nedeniyle ölüyor!
Türk Hukuk Enstitüsü Ankara Şubesi’nden Adli Yıl açılış kokteyli
Kültür ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan eğitimde işbirliği
Bilinçsiz antibiyotik kullanımı sepsis tedavisini güçleştiriyor
Sincan'da okul kantinlerine denetim...

TMB'den faiz indirimi değerlendirmesi "Sektörümüz açısından son derece olumludur"

- TMB Başkanı Mithat Yenigün: "Konut kredisi faiz oranlarının düşürülmesini, Merkez Bankasının 25 Temmuz ve ardından bugün aldığı faiz indirimi kararlarının izlemesi sektörümüz açısından son derece olumludur"

Ekonomi 12.09.2019, 17:23 12.09.2019, 17:26
TMB'den faiz indirimi değerlendirmesi "Sektörümüz açısından son derece olumludur"
banner63

ANKARA (AA) - Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, "Konut kredisi faiz oranlarının düşürülmesini, Merkez Bankasının 25 Temmuz ve ardından bugün aldığı faiz indirimi kararlarının izlemesi sektörümüz açısından son derece olumludur." dedi.

Yenigün, yazılı açıklamasında, Merkez Bankasının politika faizini 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Son dönemde küresel ve yerel bazda yaşanan ekonomik zorlukların konut talebinde daralmaya ve beklenmedik bir arz fazlasına neden olduğuna dikkati çeken Yenigün, "Süren konut ihtiyacına rağmen satışlardaki durgunluk, yüksek faiz nedeniyle alıcıların birikimlerini mevduatta değerlendirmesi, düşen alım gücü ve geleceğe yönelik endişelerin bir sonucu olarak açıklanmaktadır." ifadesini kullandı.

Yenigün, bu atmosferde, yatırımcı ve son tüketiciye yönelik kredi olanaklarının geliştirilmesinin daha fazla önem kazandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede son olarak kamu bankaları aracılığıyla hayata geçirilen kampanyalar ile konut kredisi faiz oranlarının düşürülmesini, Merkez Bankasının 25 Temmuz ve ardından bugün aldığı faiz indirimi kararlarının izlemesi sektörümüz açısından son derece olumludur."

#TMB #Mithat Yenigün #faiz kararı
Yorumlar (0)
28°
az bulutlu
Namaz Vakti 12 Eylül 2019
İmsak 04:54
Güneş 06:19
Öğle 12:50
İkindi 16:23
Akşam 19:11
Yatsı 20:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@