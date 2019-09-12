TMB'den faiz indirimi değerlendirmesi "Sektörümüz açısından son derece olumludur"
- TMB Başkanı Mithat Yenigün: "Konut kredisi faiz oranlarının düşürülmesini, Merkez Bankasının 25 Temmuz ve ardından bugün aldığı faiz indirimi kararlarının izlemesi sektörümüz açısından son derece olumludur"
ANKARA (AA) - Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, "Konut kredisi faiz oranlarının düşürülmesini, Merkez Bankasının 25 Temmuz ve ardından bugün aldığı faiz indirimi kararlarının izlemesi sektörümüz açısından son derece olumludur." dedi.
Yenigün, yazılı açıklamasında, Merkez Bankasının politika faizini 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Yenigün, bu atmosferde, yatırımcı ve son tüketiciye yönelik kredi olanaklarının geliştirilmesinin daha fazla önem kazandığına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Bu çerçevede son olarak kamu bankaları aracılığıyla hayata geçirilen kampanyalar ile konut kredisi faiz oranlarının düşürülmesini, Merkez Bankasının 25 Temmuz ve ardından bugün aldığı faiz indirimi kararlarının izlemesi sektörümüz açısından son derece olumludur."
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