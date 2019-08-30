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Tofaş, Egea Club üyelerini ağırladı

- Tofaş, Egea'nın tutkunları tarafından kurulan Egea Club'ın üçüncü buluşmasına ev sahipliği yaptı

Ekonomi 30.08.2019, 11:27 30.08.2019, 13:51
Tofaş, Egea Club üyelerini ağırladı

İSTANBUL (AA) - Tofaş, Egea sahiplerini Bursa'daki fabrikada ağırladı.

Tofaş'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Egea'yı sevenler tarafından kurulan Egea Club'ın üçüncü buluşması gerçekleşirken şirket, Egea sahiplerine ev sahipliği yaptı.

Fiat Egea'nın üretildiği Bursa'daki Tofaş Fabrikası'nda düzenlenen etkinlik, 300 kişilik davetli topluluğu eşliğinde gerçekleşti.

Egea'nın yeni model versiyonları S-Design ve Sport ile Egea yarış otomobillerinin de sergilendiği etkinlikte, Fiat'ın araç ile sürücüyü birbirine bağlayan Fiat Yol Arkadaşım Connect (FYA Connect) uygulaması hakkında kulüp üyelerine bilgilendirici bir sunum gerçekleştirildi.

Fiat'ın bayilerinden Birmot Bursa, Banoto ve Kavaklıdere'nin servis danışmanlarının da yer alarak Egea Club üyeleri ile buluştuğu organizasyonda, çekilişler düzenlenerek kazananlara hediyeleri takdim edildi.
 

#TOFAŞ
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