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TOKİ’den Ankara’da açık artırma ile arsa satışı

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara’nın Çankaya ilçesinde 48 bin 354 metrekarelik 2 arsanın açık artırma yöntemi ile satışa sunulduğunu duyurdu.

Ekonomi 10.08.2019, 13:27 10.08.2019, 23:07
TOKİ’den Ankara’da açık artırma ile arsa satışı

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ), Ankara’nın Çankaya ilçesinde 48 bin 354 metrekarelik 2 arsanın açık artırma yöntemi ile satışa sunulduğunu duyurdu.
TOKİ’den yapılan açıklamaya göre, açık artırma müzayedesi 5 Eylül Perşembe günü saat 13.30’da, TOKİ’nin Ankara Merkez Binası’nda yapılacak. Ticaret ve konut alanı niteliğinde olan 2 arsa toplam 299 milyon 996 bin 510 TL muhammen bedel ve yüzde 25 peşin, 48 ay vadeli olarak satılacak.

Satışa sunula 2 arsa, Çankaya Çukurambar mevkiinde 29101 ada 27 parsel ile 29102 ada 6 parselde, Eskişehir ve Konya Otoyolu'nun yakınında Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bulunuyor.
Açık artırmaya katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde arsaların her biri için ayrı ayrı 500 bin TL katılım teminatı ödemesi gerekiyor. 2 arsa da KDV’den muaf. Vade süresince üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışına bağlı dönemsel artışlar, 6 ayda bir en fazla yüzde 6 oranında uygulanacak.
Satış şartnameleri ve diğer konular hakkında detaylı bilgi TOKİ’nin Emlak Dairesi Başkanlığı’ndan temin edilebilecek.

#çankaya #Toplu Konut İdaresi Başkanlığı #ankara #toki #TOKİden Ankarada açık artırma ile arsa satışı
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