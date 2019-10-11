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Toplanan inek sütü miktarı azaldı

Toplanan inek sütü miktarı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 azaldı.

Ekonomi 11.10.2019, 10:10 11.10.2019, 10:17
Toplanan inek sütü miktarı azaldı

Toplanan inek sütü miktarı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ağustos ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince Ağustos ayında 777 bin 969 ton inek sütü toplandı. toplanan inek sütü miktarı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 azaldı.

Ağustos ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 112 bin 365 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 azalış gösterdi. İnek peyniri üretimi 54 bin 439 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 azaldı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 3 bin 301 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 arttı.

Yoğurt üretimi 107 bin 264 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azaldı. Ayran üretimi ise 63 bin 802 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalış gösterdi.

Ağustos ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,4, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 azaldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Türkiye İstatistik Kurumu #inek sütü #ekonomi
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