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TOTAL, Dünya Kahve Günü'nü özel kampanyayla kutladı

İSTANBUL (AA) - TOTAL Oil Türkiye, 1 Ekim Dünya Kahve Günü dolayısıyla Türkiye genelinde istasyonlarını ziyaret edenlere kahve ikram etti. TOTAL Oil Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Nestle Professional ile iş birliğine giden TOTAL...

Ekonomi 02.10.2019, 16:05 02.10.2019, 16:49
TOTAL, Dünya Kahve Günü'nü özel kampanyayla kutladı

İSTANBUL (AA) - TOTAL Oil Türkiye, 1 Ekim Dünya Kahve Günü dolayısıyla Türkiye genelinde istasyonlarını ziyaret edenlere kahve ikram etti.

TOTAL Oil Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Nestle Professional ile iş birliğine giden TOTAL Oil Türkiye, istasyonlarında yer alan Cafe Bonjour ve Bonjour Market'lerde NESCAFE Milano ATTIMO serisi kahve makinelerine yer verdi.

1 Ekim Dünya Kahve Günü'ne özel olarak TOTAL istasyonlarında anlık çekilen ve hazırlanan kahveler, yanında Nesfit sağlıklı bar ile istasyon ziyaretçilerine ikram edildi.

İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya ve Yalova olmak üzere toplam 41 TOTAL istasyonunda yer alan NESCAFE Milano kahve servis noktalarının, yıl sonuna kadar 50’ye ulaşması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Dünya Kahve Günü #Total Oil Türkiye
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