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TOTAL, Dünya Kahve Günü'nü özel kampanyayla kutladı
İSTANBUL (AA) - TOTAL Oil Türkiye, 1 Ekim Dünya Kahve Günü dolayısıyla Türkiye genelinde istasyonlarını ziyaret edenlere kahve ikram etti. TOTAL Oil Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Nestle Professional ile iş birliğine giden TOTAL...
Ekonomi 02.10.2019, 16:05 02.10.2019, 16:49
İSTANBUL (AA) - TOTAL Oil Türkiye, 1 Ekim Dünya Kahve Günü dolayısıyla Türkiye genelinde istasyonlarını ziyaret edenlere kahve ikram etti.
1 Ekim Dünya Kahve Günü'ne özel olarak TOTAL istasyonlarında anlık çekilen ve hazırlanan kahveler, yanında Nesfit sağlıklı bar ile istasyon ziyaretçilerine ikram edildi.
İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya ve Yalova olmak üzere toplam 41 TOTAL istasyonunda yer alan NESCAFE Milano kahve servis noktalarının, yıl sonuna kadar 50’ye ulaşması planlanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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