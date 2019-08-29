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TOTAL Oil Türkiye, gerçekleştirdiği projeleriyle beş ödül aldı

ANKARA (AA) - Total Oil Türkiye, pazarlama dünyasının en saygın organizasyonlarından biri olan "Stevie Uluslararası İş Ödülleri" kapsamında 5 ödül birden kazandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Total Oil Türkiye, 2002’den...

Ekonomi 29.08.2019, 12:21
TOTAL Oil Türkiye, gerçekleştirdiği projeleriyle beş ödül aldı

ANKARA (AA) - Total Oil Türkiye, pazarlama dünyasının en saygın organizasyonlarından biri olan "Stevie Uluslararası İş Ödülleri" kapsamında 5 ödül birden kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Total Oil Türkiye, 2002’den bu yana düzenlenen ve dünyanın en saygın ödül organizasyonlarından biri olan Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde 2 ayrı projesi ile 2 Altın, 1 Gümüş, 2 Bronz olmak üzere toplam 5 ödül birden kazandı.

"İki Elin Enerjisi Güzel" ve "Türkiye’nin Enerjisi Güzel" projeleriyle katıldığı her kategoride ödül kazanan Total Oil Türkiye', kurumsal sosyal sorumluluk ve marka yenileme alanlarında birinci seçilerek "Altın Stevie" ödülünün sahibi oldu.

Ayrıca şirket, projeyle jüri tarafından kurumsal sosyal sorumluluk alanında yılın PR ve iletişim kampanyası kategorisinde "Gümüş Stevie Ödülü"ne ve kurumsal sosyal sorumluluk video kategorisinde "Bronz Ödül"üne layık görüldü.

Söz konusu projeyle günde ortalama 1500 işitme engelliye Total istasyonlarında hizmet verdiği belirtilen açıklamada, şirketin yıl sonuna kadar bu alanda hizmet veren istasyon sayısını 127'den 150’ye çıkarmayı hedeflediği ve işitme engellilerin yüzde 80’ine hizmet verebilir hale gelmek istediği bildirildi.

#Stevie Uluslararası İş Ödülleri #Total Oil Türkiye #Türkiye’nin Enerjisi
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