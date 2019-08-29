TOTAL Oil Türkiye, gerçekleştirdiği projeleriyle beş ödül aldı
ANKARA (AA) - Total Oil Türkiye, pazarlama dünyasının en saygın organizasyonlarından biri olan "Stevie Uluslararası İş Ödülleri" kapsamında 5 ödül birden kazandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Total Oil Türkiye, 2002’den...
ANKARA (AA) - Total Oil Türkiye, pazarlama dünyasının en saygın organizasyonlarından biri olan "Stevie Uluslararası İş Ödülleri" kapsamında 5 ödül birden kazandı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Total Oil Türkiye, 2002’den bu yana düzenlenen ve dünyanın en saygın ödül organizasyonlarından biri olan Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde 2 ayrı projesi ile 2 Altın, 1 Gümüş, 2 Bronz olmak üzere toplam 5 ödül birden kazandı.
Ayrıca şirket, projeyle jüri tarafından kurumsal sosyal sorumluluk alanında yılın PR ve iletişim kampanyası kategorisinde "Gümüş Stevie Ödülü"ne ve kurumsal sosyal sorumluluk video kategorisinde "Bronz Ödül"üne layık görüldü.
Söz konusu projeyle günde ortalama 1500 işitme engelliye Total istasyonlarında hizmet verdiği belirtilen açıklamada, şirketin yıl sonuna kadar bu alanda hizmet veren istasyon sayısını 127'den 150’ye çıkarmayı hedeflediği ve işitme engellilerin yüzde 80’ine hizmet verebilir hale gelmek istediği bildirildi.
|İmsak
|04:37
|Güneş
|06:06
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:36
|Akşam
|19:34
|Yatsı
|20:57
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0