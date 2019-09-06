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DÜZELTME - "Büyükelçi Karlov suikastı davası" başlıklı haberimizin birinci spotunda "tutuklu iki sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesi kararlaştırıldı" ifadesi sehven yer almıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
Toyota Hilux için eylüle özel kampanya fırsatı
İSTANBUL(AA) - Toyota, eylül kampanyasında Hilux için benzersiz bir avantaj sunuyor. Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, her türlü yol koşullarının üstesinden başarıyla gelen efsane pick-up 2018 model 4x2 Hilux Düz Vites versiyonu ile...
Ekonomi 06.09.2019, 16:48
İSTANBUL(AA) - Toyota, eylül kampanyasında Hilux için benzersiz bir avantaj sunuyor.
Yüzde 1.39’dan başlayan finansman oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 60 aya varan vade seçenekleri ile Toyota’nın eylül kampanyasından yararlananlar için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere “takas” imkanı da bulunuyor.
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