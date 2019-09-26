Toyota Land Cruiser'in satışı 10 milyonu aştı
İSTANBUL (AA) - Toyota'nın arazi aracı Land Cruiser'ın global satışları 10 milyon adedi aştı. Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota’nın uzun zamandır satışta olan aracı Land Cruiser, ilk kez 1951 yılında tanıtıldı....
İSTANBUL (AA) - Toyota'nın arazi aracı Land Cruiser'ın global satışları 10 milyon adedi aştı.
Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota’nın uzun zamandır satışta olan aracı Land Cruiser, ilk kez 1951 yılında tanıtıldı. İlk çıktığında Toyota "Jeep BJ" ismine sahip olan Land Cruiser'ın üretimi 68 yıldır kesintisiz devam ediyor.
Model, ilk yıllarda 100 adet civarında ihracat yapılan bir araçtan günümüze gelindiğinde 170 ülkede yılda yaklaşık 400 bin adetlik satışa sahip "fenomen" bir model haline dönüştü. Türkiye'de de 1994 yılında satışa sunulan Land Cruiser, bugüne kadar 3 bin 100 adetlik satış rakamına ulaştı.
Toyota markasının dünya çapındaki ününe önemli katkı sağlayan Toyota Land Cruiser, bugüne kadar her türlü doğa ve yol şartlarının üstesinden başarıyla gelmesi nedeniyle dünya çapında birçok yardım görevinde kullanılmaya devam ediliyor. Özellikle Birleşmiş Milletler'in insani yardım operasyonlarında da tercih edilen Land Cruiser, geçen 68 yıl boyunca her şartta insanların ulaşmak isteği her noktaya ulaşabilme kabiliyetiyle bu başarısını sürdürüyor.
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