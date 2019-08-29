Son Dakika
Keçiören’de korkutan yangın
Quaresma, Kasımpaşa’da
PFDK’dan Seri’ye 2 maç men cezası
ABD’de 6.3 büyüklüğünde deprem
İngilizler Boris Johnson’a karşı imza topluyor
KKTC Dışişleri Bakanı Özersay’dan ’Kapalı Maraş’ mesajı
Aykut Kocaman’a genç sporculardan yoğun ilgi
Batık gemiyi çıkartma çalışmaları başladı
Avrupa’da panik: 100 kişi hayatını kaybetti
"Bu plan bizim küresel ticaretten aldığımız payı artırır"

Toyota sürücüsüz otomobiller için çalışmalarını sürdürüyor

- Otonom sürüş hedefleri doğrultusunda, toplumun gelişimine katkıda bulunmaya devam eden Toyota, Çin'in önde gelen teknoloji şirketleriyle iş birliği yaparak çalışmalarını hızlandırıyor

Ekonomi 29.08.2019, 15:48
Toyota sürücüsüz otomobiller için çalışmalarını sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Toyota ile Pony.ai, otonom araçların geliştirilmesini ve kullanımını hızlandırmak amacıyla, otonom bir sürüş pilotu üzerinde iş birliğine gidiyor.

Toyota'dan yapılan açıklamada, herkese hareket özgürlüğü sağlama vizyonuyla çalışmalarına devam eden şirket, otonom sürüş hedefleri doğrultusunda, toplumun gelişimine katkıda bulunmaya devam ederken, Çin'in önde gelen teknoloji şirketleriyle iş birliği yaparak çalışmalarını hızlandırıyor.

Açıklamaya göre, otonom araçların geliştirilmesini ve kullanımını hızlandırmak amacıyla otonom bir sürüş pilotu üzerinde iş birliği yapan Toyota ve Pony.ai, güvenli mobilite hizmetleri çeşitlendirmek için ortak hareket edecek.

Pony.ai, otonom sürüş için en güvenli çözümü oluşturarak, taşımacılığın geleceğinde bir devrim yaratan misyonuyla Çin'in önde gelen otonom sürüş teknolojisi şirketlerinden biri olma özelliği taşıyor. Şirket, 2018 sonlarından itibaren Çin'de PonyPilot'u test ederek "robotaksi" adını veriği bir otonom sürüşlü taksi operasyonu başlattı ve Çinlilere otonom geziler sunan ilk firma oldu.

Daha iyi bir ulaşım sistemi oluşturmanın ve birçok insanın hayatına değer katmanın anahtarı olan otonom sürüş teknolojisi için yapılan iş birliği sayesinde, Toyota ve Pony.ai herkes için daha güvenli, daha verimli ve daha eğlenceli bir mobilite geleceğinin gelişmesini hızlandırıyor.

#toyota
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 29 Ağustos 2019
İmsak 04:37
Güneş 06:06
Öğle 12:55
İkindi 16:36
Akşam 19:34
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@