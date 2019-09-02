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TPAO'nun petrol arama sahasında genişletme kararı

ANKARA (AA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Diyarbakır sınırları içinde kalan petrol işletme ruhsat sahasında genişletme yapılması kararlaştırıldı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün...

Ekonomi 02.09.2019, 06:59 02.09.2019, 09:28
TPAO'nun petrol arama sahasında genişletme kararı
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ANKARA (AA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Diyarbakır sınırları içinde kalan petrol işletme ruhsat sahasında genişletme yapılması kararlaştırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 9 bin 134 hektarlık petrol işletme ruhsat sahasına 6 bin 95 hektarlık sahanın ilave edilmesine karar verildi.

Söz konusu kararın, işletme ruhsatına eklenen alanda TPAO'nun sunduğu programa uygun olarak, 3 yıl içinde 2 kuyunun açılması, aksi halde ilave edilen alanın terk edilmesi şartıyla alındığı belirtildi.

#Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü #resmi gazete #Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)
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