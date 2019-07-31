Trendyol Haber - Trendyol Bülten Haberleri - Trendyol Güncel Kampanya ve İndirim Haberleri!

İnternet alışverişi deyince akla gelen ilk firmalardan biri olan Trendyol, birçok farklı ürünü oldukça uygun fiyatlarla satışa sunmaya başlamasının ardından kısa sürede milyonlarca kişi tarafından tercih edilmeye başlanmıştır. Özellikle giyim ve aksesuar alanında %60’a 80’e varan indirimleriyle dikkat çekmektedir. Trendyol başta olmak üzere Türkiye’de yasal olarak internetten ürün satışı gerçekleştiren platformların en güncel indirim kampanyaları ve geçerli indirim kuponlarını internet haber platformumuz üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

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İlk defa Trendyol tarafından uygulamaya başlatılan saatlik indirim kampanyaları zaman içinde farklı kampanyalara dönüşmüştür. Banka ve kredi kartı ile rahatlıkla alışveriş yapabildiğiniz çeşitli internet alışverişi sitelerinin, en güncel kargo avantajları ve özel kampanyaları hakkında tüm güncel bilgilere kısa yoldan erişim sağlamanız mümkündür. Trendyol’un yanı sıra; Gittigidiyor, Hepsiburada vb. uygulamalarında en çok satılan ve tercih edilen ürünleri, kampanyalarını ve detaylarını güncel haber ve kampanyalar sayfamız üzerinden takip edebilirsiniz.

Trendyol Güncel Kampanya ve İndirim Haberleri!

Trendyol Web sitesinde alışveriş katagorileri kadın, erkek, çocuk, ayakkabı, çanta, saat ve aksesuar, kozmetik, ev ve yaşam, elektronik, süpermarket olarak ayrılmıştır. Her katagorininde ayrıntılı alt katagorileri bulunmaktadır.

Trendyol iletişim çağrı merkezi - Trendyol yardım - Trendyol İade İşlemleri

Trendyol Müşterilerinin Alışverişler hakkında bilgi, yardım ve iade işlemleri için sorunlarının çözümlerine yardım olacak canlı yardım ve destek hattı olmak üzere iki şekilde yardım lma yolu bulunmaktadır.

Canlı Yardıma Bağlan Hafta içi: 08:30-00:00 Haftasonu: 10:00-00:00

Destek Hattı : 0 212 331 0 200 Hafta içi: 08:30-00:00 Cumartesi: 10:00-00:00, Pazar: 10:00-19:00

Trendyol Güncel İndirim Kodları!

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Son Dakika İndirim Kampanyası Haberleri!

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Mağazaların Güncel İndirim Haberleri!

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