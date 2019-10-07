Trendyol'da kombi satışları yüzde 600 arttı
- 1 Ağustos-7 Ekim tarihlerinde geçen yılın aynı dönemine göre Trendyol'da kombi satışları yüzde 600 artış gösterdi - Yıl genelinde Trendyol'da kombi satışlarında yüzde 100 artış bekleniyor
İSTANBUL (AA) - Trendyol'da soğuk havaların başlamasıyla ilginin arttığı kombi ürünlerinde satışlar 1 Ağustos-7 Ekim tarihlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 600 arttı.
Trendyol'un açıklamasına göre, kış ayları yaklaşırken A sınıfı tasarruflu kombilere ilgi arttı. Kombi ürünlerinde uygun fiyat, yüksek marka çeşitliliği ve güvenli alışveriş arayışında olan üyeler tarafından e-ticaret platformunda yoğun bir şekilde kombi arandı.
Kombi satışları Trendyol'da 1 Ağustos-7 Ekim tarihlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 600 artış gösterdi.
Bu yıl A+ yoğuşmalı kombilere olan ilgi geçen seneye göre daha da arttı. Verimli ısınma açısından oldukça avantajlı olan doğal gaz ile ısı sağlayan kombiler, nüfus açısından yoğun olan illerde çok daha fazla rağbet görüyor. Kombi satışlarında İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de en yüksek satışlar yakalandı.
Özellikle kombi seçiminde satış sonrası servis kalitesi de satışları etkilerken, çevreye duyarlı kombi ürünleri diğer kombilere oranla öne geçti.
- Kombi alınırken dikkat edilmesi gerekenler
Açıklamaya göre, internetten kombi alınırken özellikle evin metrekaresine en uygun performansı sağlayacak kombiyi seçmek için önce mutlaka evin büyüklüğü ve ısıtılacak odaların sayısına bakılmalı. Ayrıca, evin yalıtım sistemine de dikkat edilmeli. Özellikle kombi alırken ev sahiplerinin dikkat etmesi gereken en önemli kriter, kombiyle birlikte petek yapılandırması olmalı.
Trendyol açıklamasına göre, otomatik kumanda ile çalışan ve 24 saat açık tutulabilen tasarruflu kombiler hem daha az yakıt tüketiyor hem de cihaz uzun ömürlü oluyor.
E-ticaret platform Trendyol, kombi satışlarında yıl genelinde yüzde 100 artış bekleniyor.
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