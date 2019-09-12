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TSKB ile Çin Kalkınma Bankası arasında kredi sözleşmesi imzalandı
İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile Çin Kalkınma Bankası arasında 200 milyon dolar tutarında kredi sözleşmesi imzalandı.TSKB tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, bankanın, Çin Kalkınma...
Ekonomi 11.09.2019, 18:53 12.09.2019, 09:35
İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile Çin Kalkınma Bankası arasında 200 milyon dolar tutarında kredi sözleşmesi imzalandı.
TSKB tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, bankanın, Çin Kalkınma Bankası'ndan Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ile temin ettiği, Türkiye genelinde yer alan üretim, sanayi, KOBİ, enerji, altyapı, sağlık ve eğitim projelerinin finansmanında kullandırılacak, 200 milyon dolar tutarındaki kredi sözleşmesinin bugün imzalandığı bildirildi.
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