TÜGİAD'tan büyüme değerlendirmesi

TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, "Bugün açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi art arda 3. Kere daralma göstermektedir. Alınan uygulamalarla ve tedbirlerle büyümenin 3. çeyrekte bir miktar pozitife döneceğini beklemekteyiz ancak büyümenin uzun vadede artması için iç piyasayı canlandırıcı, ihracatı arttırıcı uzun vadeli planlar yapılmalıdır. Bunların başında da katma değer yaratan teknolojik yatırım ve ürünlere yöneltilmelidir. Bunun yanı sıra büyümenin kalıcı olması ve kalkınma için de yapısal reformların başta hukuk sistemi olmak üzere acilen düzenlenmesi gerekmektedir. Bu vesile ile yeni adli yılın ülkemize, milletimize, tüm avukat, hâkim, savcı ve adliye çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum" dedi