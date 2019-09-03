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TÜGİAD'tan büyüme değerlendirmesi
Türkiye Genç İşadamları Derneği Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, açıklanan ikinci çeyrek büyüme verileriyle ilgili değerlendirmede bulundu.
Ekonomi 03.09.2019, 13:04 Ramazan Durmuş
Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, açıklanan ikinci çeyrek büyüme verilerine göre ekonomi yüzde 2 düzeyindeki daralma beklentilerinin üzerinde bir performans sergileyerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 daralmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.
TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, "Bugün açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi art arda 3. Kere daralma göstermektedir. Alınan uygulamalarla ve tedbirlerle büyümenin 3. çeyrekte bir miktar pozitife döneceğini beklemekteyiz ancak büyümenin uzun vadede artması için iç piyasayı canlandırıcı, ihracatı arttırıcı uzun vadeli planlar yapılmalıdır. Bunların başında da katma değer yaratan teknolojik yatırım ve ürünlere yöneltilmelidir. Bunun yanı sıra büyümenin kalıcı olması ve kalkınma için de yapısal reformların başta hukuk sistemi olmak üzere acilen düzenlenmesi gerekmektedir. Bu vesile ile yeni adli yılın ülkemize, milletimize, tüm avukat, hâkim, savcı ve adliye çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum" dedi
ŞOHOĞLU'NUN DEĞERLENDİRMESİ
TÜGİAD Başkanı Şohoğlu açıklamasına şu şekilde devam etti:
"Sürdürebilir bir büyüme ve daha önemlisi bir üst lige çıkmak için teknolojik katma değerli ürün üretmek gereklidir. Diğer yandan teknolojide sıçrama sağlamak içinse teknoloji startup’ların kurulması kadar bu startup’ların büyümesi de önemlidir. Dünya’nın en değerli 15 firmasının yer aldığı listede yalnızca 1 banka yer alırken, bizde ilk 10’da 5 banka bulunmaktadır. Türkiye’de bankalar ile yarışacak teknoloji firmaları ortaya çıktığı noktada gerçek büyüme eksenini yakalamış olacağız.’’