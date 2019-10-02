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TÜİK 20 uzman yardımcısı alacak

ANKARA (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı, merkez teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 20 uzman yardımcısı alacak.Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TÜİK Uzmanı olarak yetiştirilecek adaylarda iktisat,...

Ekonomi 02.10.2019, 08:44
TÜİK 20 uzman yardımcısı alacak

ANKARA (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı, merkez teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 20 uzman yardımcısı alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TÜİK Uzmanı olarak yetiştirilecek adaylarda iktisat, ekonometri, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği ile harita mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartı aranacak.

Şartları sağlayan adaylar, kurumun Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvuru yapabilecek.

#resmi gazete #TÜİK #TÜİK 20 uzman yardımcısı alacak
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