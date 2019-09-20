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Tüketici güven endeksi 55,8 oldu

Tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında azalarak 55,8 oldu.

Ekonomi 20.09.2019, 10:10 20.09.2019, 10:23
Tüketici güven endeksi 55,8 oldu

Tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında azalarak 55,8 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında azaldı; Ağustos ayında 58,3 olan endeks, Eylül ayında 55,8 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 74 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ağustos ayında 77,8 iken, Eylül ayında yüzde 4,9 oranında azalarak 74 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 71 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ağustos ayında 74,3 iken, Eylül ayında yüzde 4,4 oranında azalarak 71 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 55,3 oldu

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ağustos ayında 58,3 iken Eylül ayında yüzde 5,1 oranında azalarak 55,3 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 22,8 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ağustos ayında 22,7 iken, Eylül ayında yüzde 0,6 oranında artarak 22,8 oldu.

(İHA)

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