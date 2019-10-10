Türk bilim insanı ABD'de şirketine "150 milyon dolar topladı"
- Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, kurucu ortağı olduğu Alman BioNtech hisselerini ABD’de halka arz ederek, 150 milyon dolar topladı
BERLİN (AA) – Almanya'nın Mainz kentinde Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNtech hisselerini, ABD’de halka arz ederek, 150 milyon dolar topladı. Şirketin değeri 3,39 milyar dolar olarak açıklandı.
Şirketten yapılan açıklamada, şirketin 10 milyon yatırma senedinin (Amerikan Depositary Receipts- ADR) 15 dolardan Amerikan piyasasında satıldığı ve 150 milyon dolar toplandığı belirtildi.
Böylece Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu şirketin değeri 3,39 milyar dolar oldu.
2008’de kurulan BioNtech kanser gibi ciddi hastalıklara yönelik ilaç geliştirmek için çalışmalar yapıyor. Geçen hafta biyoteknoloji şirketi ADC Therapeutics SA da borsaya arzını kötü piyasa koşullarından dolayı ertelemişti.
ADR, ABD dışından şirketlerin özellikle ABD sermaye piyasasından para toplamaları için son yıllarda en fazla kullanılan bir işlem şekli olmasıyla dikkati çekiyor.
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