Türk Eximbank’ın İnegöl irtibat ofisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank ile ihracatçılar arasında bir köprü oluşturacak irtibat noktalarının bir yenisi daha İnegöl’de açıldı.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamada, Türk Eximbank ile ihracatçılar arasında bir köprü oluşturacak irtibat noktalarının bir yenisinin daha İnegöl’de dün açıldığı belirtilerek, yeni irtibat ofisi aracılığıyla firmaların hem Türk Eximbank’ın mevcut ve yeni ürünleri hakkında daha fazla, hızlı ve güncel bilgi alabilmesine hem de Türk Eximbank’a daha kolay erişebilmelerine olanak sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, gerek büyüklük olarak gerekse sanayi istatistikleri bakımından Türkiye’nin en büyük ilçelerinden olan İnegöl'ün, birçok ünlü marka yaratarak ekonomiye kazandırdığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"2018 yılında 1 milyar doların üzerinde ihracatı, yaklaşık 700 milyon dolarlık dış ticaret fazlası ile İnegöl’de ihracatın en yoğun olduğu sektörlerin başında mobilya (yüzde 42), tekstil (yüzde 27) ve orman ürünleri (yüzde 10) gelmektedir. Mobilya sektörünün son 9 yıldır yakalamış olduğu yükselme trendi 2018 yılında da devam etmiş, yıllık bazda ihracat yüzde 12,2’lik artış yakalamıştır.

Türkiye mobilya ihracatının yüzde 17’sini tek başına gerçekleştiren ve sektörde dünya çapında bilinir bir marka haline gelen İnegöl’de açılan Türk Eximbank irtibat bürosu aracılığıyla, bir yandan bölgede faal olan 671 ihracatçı firmanın hem finansmana erişiminin kolaylaştırılması hem de daha güvenli koşullarla çalışmalarının sağlanması hedeflenirken diğer yandan mevcut ihracatçı firmalara yenilerinin eklenmesi de önemsenmektedir."

Türk Eximbank’ın değişim ve dönüşüm yönünde attığı her adımın, daha fazla ihracatçıya daha çok destek verme hedefinde ilerlemesine katkı sunduğu bildirilen açıklamada, ilk 9 ayda ihracata toplam 32,5 milyar dolar destek sunulduğu ve bu tutarın yıl sonunda 48,4 milyar dolara çıkarılarak ihracatın yüzde 27’sinin finanse edilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Enis Gültekin, ihracatçılara doğrudan, yerinde erişme hedefleri doğrultusunda 2018 yıl sonunda genel müdürlüğün yanı sıra faaliyet göstermekte olan 12 şubeye, 2019 yılında ihracatın yoğun olduğu merkezler önceliklendirilerek yeni birimlerin de eklendiğini ve böylelikle 17 şube ve 15 irtibat bürosu ile toplam 32 noktada firmalara hizmet vermeye devam ettiklerini ifade etti.

Gültekin, ihracatçılarla birebir temasın öneminin bilincinde olduklarını ve buna paralel olarak şube ve irtibat bürolarının sayılarını sene sonuna kadar artırmayı hedeflediklerini belirtti.



