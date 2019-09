Türk gemisi Senegal'e ışık olacak

YALOVA (AA) - Karadeniz Holding'in küresel markası Karpowership'in 235 megavat kapasiteli yüzer elektrik gemisi "Ayşegül Sultan", Senegal'in elektrik ihtiyacının yüzde 15'ini karşılamak üzere bugün Karmarine Tersanesi'nden yola çıkıyor.

Dünyada 10'dan fazla ülkede, 22 yüzer enerji santraliyle faaliyet gösteren Karpowership'in, bu alanda 5 milyar doların üzerinde yatırımı bulunuyor.

Karpowership Ticaret Grup Başkanı Zeynep Harezi, Karmarine Tersanesi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, elektrik ihtiyacı bulunan ülkelere uygun fiyatlı elektriği hızlı ve güvenilir bir yolla sunmayı amaçladıklarını ve yaklaşık bir aylık sürede ülkelerin baz elektrik yükünü oluşturabilecek kapasitede enerji gemilerini devreye alabildiklerini söyledi.

Karpowership'in 2007'de ilk yüzer enerji gemisini Irak'ta devreye aldığını aktaran Harezi, "Irak'ı Lübnan, Gana, Endonezya, Mozambik, Zambiya, Gambiya, Sierra Leone, Sudan, Küba, Guinea Bissau ve Senegal takip etti. Birçok ülkede 34 milyon insanın elektrik ihtiyacını karşılıyoruz." dedi.

Harezi, tamamı Türk mühendisler tarafından tasarlanan ve üretilen enerji gemilerinde sıvı yakıt kullanıldığını fakat tüm gemilerin ikinci yakıta da geçebildiğini belirtti.

Elektrik üretiminin çevreye etkisini düşünerek mevcut filonun tamamını sıvı yakıttan doğal gaza geçirmeyi planladıklarını kaydeden Harezi, "480'er megavat kapasiteyle dünyanın en büyük yüzer enerji gemileri Endonezya ve Gana'da faaliyet gösteriyor. Endonezya'daki projemizde gaza dönüşüm tamamlandı. Gana'daki geminin de gaza dönüşümünü başlattık." diye konuştu.

- Japonlarla ortak şirket

Bundan sonraki süreçte filolarını doğal gaza dönüştürmeye devam edeceklerini dile getiren Harezi, şöyle konuştu:

"Senegal'in elektrik ihtiyacının yüzde 15'ini tek başına karşılayacak 235 megavat kapasiteli Ayşegül Sultan isimli enerji gemimiz bugün yola çıkıyor. Yaklaşık 20 günlük bir yolculuğun ardından Senegal'in başkenti Dakar'a ulaşacak gemimiz, ekim ayının başında ticari operasyona başlayacak. Gemimizde ilk 6 ayda köprüleme yakıtı olarak sıvı yakıt kullanmayı planlıyoruz. İlk altı ayın sonunda ise gemimizde LNG'den elektrik üretimi yapmaya başlayacağız. Böylece, Ayşegül Sultan Afrika'da LNG'den elektrik üreten ilk proje olacak. Mozambik'e göndereceğimiz yüzer santralimiz de LNG'den elektrik üretme üzerine tasarlandı. Onun da önümüzdeki bir sene içerisinde faaliyete başlaması planlanıyor."

Harezi, Mozambik projesi özelinde Asya'nın en büyük yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz depolama ve yeniden gazlaştırma terminali (FSRU) operatörü Japon MOL şirketi ile bu yıl mart ayında ortaklık anlaşması yaptıklarını söyledi.

Anlaşma kapsamında yüzde 50'şer ortak oldukları "KARMOL" şirketini kurduklarını ifade eden Harezi, "Mozambik'e göndereceğimiz projedeki FSRU kısmını Japonlarla birlikte üreteceğiz. Japonların, bu projenin gemi kısmına da ortak olma hakları ve istekleri var. Başka projeler için henüz bir ortaklık yok ama gelecekte olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu alanda dünya birincisiyiz"

Gelecek dönemdeki yatırım planlarını da açıklayan Zeynep Harezi, "Şu anda kapasiteleri 2 bin megavat seviyesini bulan enerji gemilerimiz inşa halinde. 3 bin megavatlık kapasiteli gemilerimiz de planlama aşamasında. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde toplam 5 bin megavat kapasiteli 20 enerji gemisini daha filomuza katmayı planlıyoruz. Hali hazırda şirket olarak iki bin 600 istihdam sağlarken, kapasite artışıyla birlikte çalışan sayımızın ikiye katlanacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Harezi, ayrıca 15 ülke ile daha görüşme ve teklif aşamasında olduklarını bildirdi.

Bu ülkelerin Afrika, Asya ve Latin Amerika'da olduğunu belirten Harezi, "Elektrik fiyatını düşürmediğimiz ülkeye gitmiyoruz. Hem hızlı hem de ucuz çözümü aynı anda sunabildiğimiz için dünyada rakibimiz yok. Bu alanda dünya birincisiyiz." dedi.