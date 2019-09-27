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Türk Telekom'dan açıklama

Türk Telekom, İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası, sesli aramalardaki trafik yoğunluğu nedeniyle mobil iletişimde aksaklık yaşandığını, sorunun sadece mobil iletişimi olumsuz etkilediğini, sabit ses, geniş bant ve fiber altyapı hizmetlerinde sorun yaşanmadığını bildirdi.

Ekonomi 27.09.2019, 01:03 27.09.2019, 15:29
Türk Telekom'dan açıklama
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İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası, sesli aramalardaki trafik yoğunluğu nedeniyle mobil iletişimde aksaklık yaşandığını, sorunun sadece mobil iletişimi olumsuz etkilediğini, sabit ses, geniş bant ve fiber altyapı hizmetlerinde sorun yaşanmadığını bildirdi.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, depremin ardından yaşanan sürece ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Abonelerimize daha iyi hizmet vermek için teknoloji altyapımızı yenileme çalışmaları devam ederken, 26 Eylül 2019 saat 14.00'te İstanbul'da 5,8 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Yaşanan deprem sonrasında sesli aramalardaki trafik yoğunluğu nedeniyle mobil iletişimde aksaklık yaşanmıştır. Sorun sadece mobil iletişimi olumsuz etkilemiş olup sabit ses, geniş bant ve fiber altyapı hizmetlerimizde bir sorun oluşmamıştır.

Uzman ekiplerimizin titiz çalışmaları sonucu abonelerimizin büyük bir bölümünün iletişimi normalleşmiştir. Kısa bir süre sonra tüm abonelerimiz normal hizmetlerini almaya başlayacaktır. Yaşanan bu aksaklık nedeniyle üzüntülerimizi belirtir, süreçten etkilenen tüm abonelerimizden özür dileriz."

#Türk Telekom
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