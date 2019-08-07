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Türk Telekom toplu iş görüşmelerinde anlaşma sağlandı

Türk Telekom ile Türk Haber-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.

Ekonomi 07.08.2019, 12:32
Türk Telekom toplu iş görüşmelerinde anlaşma sağlandı

Türk Telekom ile Türk Haber-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.

Türk Telekom ile Türk Haber-İş Sendikası arasında 16 Nisan’da başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Türk Telekom bünyesinde çalışan yaklaşık 10 bin 200 sendika üyesi çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi 1 Mart 2019 -28 Şubat 2021 tarihleri arasında iki yıl süreyle geçerli olacak.

Varılan anlaşmaya göre sendikalı Türk Telekom çalışanlarının ücretlerine ilk altı aylık dönem için seyyanen 480 TL, ikinci altı aylık dönem için seyyanen 300 TL, üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemler için ise yüzde 4,25 oranında zam yapılacak. Ayrıca üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemdeki enflasyon oranının (TÜFE) yüzde 4,25’i aşması durumunda, aşan kısma denk düşen tutar ücretlere ilave edilecek.

"’İNSANA YATIRIM’I ANA ODAK NOKTALARIMIZ ARASINDA TUTTUK"

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türk Telekom’un Türkiye’nin sendikalı işçi çalıştıran tek telekom şirketi olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi: "Türkiye, 2023 hedeflerine, çalışmaktan ve üretmekten yorulmayan yetenekli gençlerimizin katkı ve başarılarıyla ulaşacak. Türk Telekom Grubu olarak, Türkiye’nin dijital dönüşümüne özelleştirmeden bu yana 36,3 milyar TL’lik yaptığımız yatırıma ek olarak her daim çalışma arkadaşlarımıza da, yani ‘insana yatırım’ı da ana odak noktalarımız arasında tuttuk. Türkiye’nin lider telekom şirketi olarak çalışanlarımızın fikir ve düşünceleri bizim için son derece önemli. Onlardan aldığımız güçle ülkemiz için yerli ve milli teknolojileri geliştiriyor, ülkemizi geleceğe bağlıyoruz. Bilgi ve tecrübeleriyle yolumuza ışık tutan çalışanlarımızın dinamik ve dönüştürücü gücünü şirketimizin her kademesinde daha da görünür kılmayı hedefliyoruz. Sendikalı çalışanlarımıza bayram müjdesi vermek adına Türk Haber-İş Sendikası ile görüşmelerimizi bayram öncesinde neticelendirerek anlaşmaya varmış olmaktan mutluyuz. Bu süreçte, başta Türk Haber-İş sendikasının değerli yöneticileri olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkür eder, neticenin sektörümüz için hayırlı olmasını dilerim".

(İHA)
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