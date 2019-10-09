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Turkcell mağazaları milli maç havasına şimdiden giriyor

- Turkcell, maçtan bir gün önce ve maç günü A Milli Takım forması giyerek müşterilere hizmet verecek olan çalışanlarıyla, milli heyecanı mağazalara taşıyacak - Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal: - "Milli takımımızın yanında olduğumuzu göstermek için 2002’de başlayan ana sponsorluk sözleşmemizi 2021 yılına kadar uzatmıştık. Bu desteğimizi şimdi sahaya taşıyoruz ve mağazalarımızda milli takım formamızı giyerek, EURO 2020 yolunda futbolcularımızın heyecanını paylaşıyoruz"

Ekonomi 09.10.2019, 12:42
Turkcell mağazaları milli maç havasına şimdiden giriyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell, maçtan bir gün önce ve maç günü A Milli Takım forması giyerek müşterilere hizmet verecek olan çalışanlarıyla, milli heyecanı mağazalara taşıyacak.

Turkcell açıklamasına göre, A Milli Futbol Takımı’nın 2002’den beri ana sponsoru olan şirket, ay-yıldızlı ekibimize desteğini şimdi de mağazalarında gösteriyor.

"TURKSPORU"nun en büyük destekçisi olarak 2002 yılından beri ana sponsoru olduğu Türkiye Futbol Federasyonu’yla sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatan Turkcell, coşkusunu mağazalarına taşıyor.

Milli Takım’ın EURO 2020 serüvenine marş olarak eşlik edecek #bisizikonuşuruz şarkısıyla bu heyecanı artıran Turkcell’in 1360 mağazasında çalışanlar, maçtan bir gün önce ve maç günü A Milli Takım forması giyerek müşterilere hizmet vererek milli heyecanı mağazalarda yaşatacak.

Öte yandan EURO 2020 yolunda maç günleri mağazalarda çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, "Türkiye'nin Turkcell"i olarak, milli takımın yanında olduklarını göstermek için 2002'de başlayan ana sponsorluk sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattıklarını belirtti.

Bu desteklerini şimdi de sahaya taşıdıklarını aktaran Özdal, şunları kaydetti:

"Mağazalarımızda milli takım formamızı giyerek, EURO 2020 yolunda futbolcularımızın heyecanını paylaşıyoruz. Mağazalardaki etkinliklerimizle de maç günlerinin bayram havasında geçmesini sağlayacağız. Böylece, Milli Takım sadece 11 futbolcumuzla değil 80 milyon Türkiye ve aynı zamanda 1360 mağazasındaki binlerce Turkcell çalışanıyla beraber sahada olacak. Bu da bizi daha güçlü yapacak."

#Milli maç #Turkcell
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