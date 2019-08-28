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Türkiye altın rezervi sıralamasında 18’inci sıraya yükseldi
Türkiye en fazla altın bulunduran ülkeler sıralamasında 314,1 tona yükselterek İngiltere’yi geçerek 18’inci sıraya yükseldi.
Ekonomi 28.08.2019, 18:19 28.08.2019, 18:36
Türkiye en fazla altın bulunduran ülkeler sıralamasında 314,1 tona yükselterek İngiltere’yi geçerek 18’inci sıraya yükseldi.
Dünya Altın Konseyi verilerine göre, dünya altın rezervi verileri güncellendi. Son rakamlara göre rezervini 314,1 tona yükselten Türkiye İngiltere’yi geride bırakarak 18’inci sıraya yükseldi.
Yer altından bugüne kadar 7,5 trilyon dolar değerinde 185 bin ton altın çıkarıldığı hesaplanırken, Dünyada 57 bin ton daha altın rezervi olduğu tahmin ediliyor.
(İHA)
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