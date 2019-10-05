Türkiye Finans'dan indirim geldi! Türkiye Finans %1,16 Kar Oranıyla Konut Finansmanı sağlıyor

Türkiye Finans %1,16 Kar Oranıyla Konut Finansmanı

Türkiye’nin en köklü katılım bankalarından biri olan Türkiye Finans Katılım Bankası, uygun kar oranları ve avantajlı ödeme koşulları ile konut finansmanı sağlamaktadır. Satın almak istediğiniz evin katılım bankacılığı çalışma sistemine uygun olarak, faizsiz finansman ile satın alabilirsiniz. Türkiye Finans ev finansmanı ile istediğiniz ev satın alınarak, kar oranıyla size geri satılmaktadır.

Bütçenize uygun konut finansman çözümleri ve birbirinden avantajlı geri ödeme seçenekleriyle konut finansmanınız Türkiye Finans tarafından sağlanmaktadır. 120 ay vade seçeneği ve %1,16 kar oranlarıyla Türkiye Finans konut finansmanlarına banka şubeleri üzerinden ulaşabilirsiniz. Konut finansmanı kampanyası kapsamında; artan, azalan, değişken ve ara ödemeli olarak konut finansmanlarınızı Türkiye Finans Katılım Bankasından talep edebilirsiniz.

Türkiye Finans Konut Finansmanı Maliyet Tablosu

Türkiye Finans güncel konut finansmanı kampanyası kapsamında finansman türü, vade seçeneği ve finansman miktarına göre farklı oranlar hesaplanmaktadır. Türkiye Finans Katılım Bankası konut finansmanları, faiz hassasiyeti taşıyan kişiler için katılım bankacılığı teknikleri uygulanarak sunulmaktadır.

Türkiye Finans Katılım Bankası tarafından 100.000 TL konut finansmanı için belirlenen örnek maliyet tablosuna göre:

Kar Oranı: %1,16

Vade: 12 – 120 Ay

Tahsis Ücreti: %0,50

Aylık Maliyet Oranı (120 ay vade için): %1,19

Yıllık Maliyet Oranı(120 ay vade için): %15,22

Olarak hesaplanmıştır. Finansman özelliklerine göre banka tarafından farklı ücret ve oranlar talep edilebilmektedir. Avantajlı geri ödeme seçenekleri sayesinde, bütçenize en uygun ödeme yöntemini belirleyebilir ve ödemelerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz.

Türkiye Finans Konut Finansmanı Ödeme Seçenekleri

Türkiye Finans Katılım Bankası tarafından konut finansmanı için dört farklı geri ödeme seçeneği sunulmaktadır. Finansman geri ödemelerini bütçesine uygun olarak belirlemek isteyen kişiler:

Artan taksitli: Düşük oranda başlayan taksit artarak devam eder.

Azalan taksitli: Kademeli olarak vade ilerledikçe taksit düşer.

Ara ödemeli: 3 – 6 – 12 periyodlarında düzenli taksit ödemesi yapılır.

Değişken ödemeli: Gelire bağlı olarak değişken oranlarda ödeme yapılır.

Olmak üzere dört farklı konut finansmanı seçeneğinden yararlanabilir. Türkiye Finans Katılım Bankası konut finansmanının yararlanmak isteyen kişiler banka şubeleri üzerinden başvurularını yapabilirler. Türkiye Finans konut kredisi kar oranı tüm vade seçenekleri için %1,16 olarak belirlenmiştir.

Türkiye Finans Konut Finansmanı Masrafları

Konut finansmanlarında genellikle finansman masrafları, finansman özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Türkiye Finans Katılım Bankası tarafından 100 bin TL konut finansmanı ve 120 ay vade seçeneklerine göre oluşturulan ödeme planında, finansman için müşterilerden alınan ücretler:

Finansman miktarının binde beşi kadar tahsis ücreti alınır.

150 TL ipotek tahsis ücreti alınır.

611 TL ekspertiz ücreti alınır.

Finansman tahsis ücreti 500 TL olarak hesaplanmıştır.

Konut ve finansman özelliklerine göre DASK ve konut sigortası oranları değişiklik göstermektedir.

Türkiye Finans konut finansmanı masrafları finansman özelinde değişiklik göstermektedir. Bunun yanı sıra, finansman kullanılarak alınmak istenen gayrimenkulün özelliklerine göre de banka tarafından farklı oranlar belirlenebilir.

Türkiye Finans Konut Finansmanı Başvuru Belgeleri

Türkiye Finans Katılım Bankası konut finansmanlarından yararlanmak isteyen kişilerden istenen belgeler:

Nüfuz cüzdanı/ ehliyet fotokopisi,

Gelir durumunu gösteren belge,

Konuta ilişkin tapu, izin belgesi, kat mülkiyeti vb. belgeler,

Kefil ve ipoteğe ilişkin belgeler gerekli görülmesi halinde banka tarafından istenmektedir.

Türkiye Finans Katılım Bankası şubeleri üzerinden başvurularınızı yaparak yıllardır hayalini kurduğunuz evi, katılım bankacılığı hassasiyetlerine bağlı olarak, uygun ödeme ve kar oranlarıyla satın alabilirsiniz.