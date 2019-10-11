Türkiye Finans'tan ''%1,26 Kar Oranı İle İhtiyaç Finansmanı''

Türkiye Finans Katılım Bankası tarafından sağlanan güncel ihtiyaç finansmanı ile tüm ihtiyaçlarınızı avantajlı kar oranları ile karşılayabilirsiniz. Türkiye Finans Katılım Bankası tarafından sağlanan ihtiyaç finansmanı ile tüm bireysel ihtiyaçlarınızın karşılanması hedeflenmektedir. %1,26 ihtiyaç finansmanı kar oranlarından başlayan finansman desteği aynı zamanda avantajlı geri ödeme seçenekleri ile sunulmaktadır.

Türkiye’de katılım bankacılığı alanında öncü bankalar arasında yer alan Türkiye Finans Katılım Bankası, avantajlı kar oranları, yüksek vade seçenekleri ve uygun finansman miktarı ile müşterilerine finansal çözümler sunmaktadır. Türkiye Finans ihtiyaç kredisi , katılım bankacılığı esaslarına bağlı olarak faizsiz uygulama ile sağlanmaktadır. Kampanya kapsamından yararlanmak ve diğer tüm finansman detaylarını öğrenmek için banka şubelerini ziyaret edebilirsiniz.

Türkiye Finans İhtiyaç Finansmanı Maliyet Tablosu

Türkiye Finans Katılım Bankası güncel ihtiyaç finansmanı kampanyası kapsamında her vade seçeneği için farklı kar oranı belirlenmiştir. Finansman miktarı ve vade seçeneğine göre değişiklik gösteren maliyet oranları, finansman kampanyası kapsamında da değişiklik gösterebilir.

Türkiye Finans Katılım Bankası tarafından başlatılan güncel ihtiyaç finansmanı ile 2020’de ödeme fırsatı sunulmaktadır. 2020 yılında ödemeli finansman paketinden %1,42 kar oranı ile yararlanmanız mümkündür.

Türkiye Finans Katılım Bankası ihtiyaç finansmanı kapsamında 10.000 TL finansman desteği için belirlenen güncel maliyet oranları:

Kar Oranı: %1,26

Vade Seçeneği: 12 – 60 Ay

Tahsis Ücreti: 0,50 TL

Yıllık Toplam Maliyet: %20,53

Olarak hesaplanmıştır. Söz konusu oranlar vade seçeneği ve finansman miktarına göre değişiklik göstermektedir. 10.000 TL baz alınarak hesaplanan oranlar, Türkiye Finans Katılım Bankası resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan kampanya detaylarına göre belirlenmiştir. Türkiye Finans kar oranı ve esnek ödeme seçenekleri, ihtiyaçlarınız için avantajlı finansman çözümleri sunmaktadır.

Türkiye Finans İhtiyaç Finansmanı Başvuru Kanalları

Türkiye Finans Katılım Bankası ihtiyaç finansmanlarına banka tarafından belirlenen birçok farklı başvuru yöntemini kullanarak başvuruda bulunabilirsiniz. Katılım bankacılığı alanında hizmet veren Türkiye Finans Katılım Bankası ihtiyaç finansmanı başvuru kanalları:

SMS Şubesi

Bireysel İnternet Bankacılığı ve

Banka Şubesi

Olarak belirlenmiştir. Sizin için en kolay yöntemi seçerek dilediğiniz ihtiyaç finansmanına anında başvuru yapabilirsiniz. Güncel finansman kampanyası kapsamında vergiler haricinde finansman tutarının binde beşi oranında tahsis ücreti talep edilmektedir.

Türkiye Finans İhtiyaç Finansmanı Başvuru Belgeleri

Türkiye Finans Katılım Bankası ihtiyaç finansmanına başvuru yapmak isteyen müşterilerden farklı belgeler talep edilebilir. Banka tarafından finansman başvuru için istenen başlıca belgeler arasında:

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Gelir belgesi,

Finansman kullanılacak ürünün proforma faturası,

Gerekli hallerde kefil ve teminata ilişkin belgeler,

Talep edilmektedir. Türkiye Finans Katılım Bankası faizsiz ihtiyaç kredisi ile finansmana konu olan ürünün kampanya kapsamında olması gerekmektedir. Hemen hemen tüm ihtiyaçlarınız için bankadan ihtiyaç finansmanı talep edebilirsiniz.

Türkiye Finans İhtiyaç Finansmanı Masrafsız Üçlü Avantajı

Türkiye Finans Katılım Bankası tarafından başlatılan Masrafsız Üçlü avantajı ile ATM, Mobil Şube ve İnternet Şubesi üzerinden yapılan EFT ve havale işlemleri için ücret ödenmemektedir. Farklı ATM’ler üzerinden 250 TL’ye kadar aynı ay içinde 3 defa para çekme işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Türkiye Finans Katılım Bankası ihtiyaç finansmanından yararlanmak isteyen kişiler için Masrafsız Üçlü uygulaması geçerli olmaktadır.

Türkiye Finans ihtiyaç finansmanlarından avantajlı biçimde yararlanarak birçok ihtiyacınız için faizsiz çözümler elde edebilirsiniz. Temel bankacılık hizmetlerini de ücretsiz olarak sağlayan banka ihtiyaç finansmanı kapsamında 2020’de geri ödeme imkânı sunmaktadır. Türkiye Finans Katılım Bankası ihtiyaç finansmanı hızlı başvuru yöntemleri ile anında finansman kullanabilirsiniz.