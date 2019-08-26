Milli Mücadelenin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, “siyasi bağımsızlığın iktisadi bağımsızlıkla perçinlenmediği sürece payidar olamayacağı” vizyonu ile kurulan Türkiye İş Bankası, 95 yaşında… 26 Ağustos 1924 tarihinde 2 şube, 37 çalışan ve 1 milyon TL gibi mütevazı bir sermaye ile yola çıkan Banka, bugün yaklaşık 525 milyar TL’lik aktif büyüklüğü ile ülkenin en büyük özel bankası konumunda bulunuyor.

"Vatanı kurtaracak ve yükseltecek tedbirlerin başında olarak, halkın doğrudan itibar ve itimadından doğup meydana gelen tam manasıyla modern ve milli bir banka kurulması..." 1924 yılının Temmuz ayında Bakanlar Kurulu'nu toplayan Atatürk, milli bir bankanın kurulması konusundaki arzusunu böyle dile getirmişti.

İş Bankası; “Siyasi bağımsızlığın iktisadi bağımsızlıkla perçinlenmediği sürece payidar olamayacağı” vizyonu ile Cumhuriyetin ilk ve en önemli adımlarından biri olarak, yaklaşık bir asır önce belirlenen idealler çerçevesinde, sınai gelişmeyi başlatmak, ulusal tasarrufları harekete geçirmek, temel ekonomik atılımları finanse etmek gibi yeni kurulan bir ülke için yaşamsal öneme sahip ihtiyaçların karşılanması için hayata geçirildi. Kurulduğu ilk yıllardan itibaren sadece bankacılık faaliyetleriyle değil, aynı zamanda camdan tekstil ve dokumaya, şeker fabrikalarından kömür işletmelerine kadar 300’ün üzerinde iştirakiyle Türkiye ekonomisinin kalkınmasında ve milli ekonominin tesisinde kritik rol üstlendi.

EKONOMİYE SAĞILANAN KAYNAK

95 yıl önce 2 şube ve 37 çalışan ve 1 milyon TL gibi mütevazı bir sermaye ile hizmete başlayan Türkiye İş Bankası, Haziran 2019 itibarıyla 524,5 milyar TL’lik konsolide bazda aktif büyüklüğü ile “Türkiye’nin en büyük özel bankası” konumunda. Aynı dönem itibarıyla konsolide bazda ekonomiye sağladığı toplam kaynak 405,2 milyar TL seviyesinde olan bankanın özkaynak büyüklüğü 58,7 milyar TL.

Bugün yaygın şube ağı ve dijital hizmet platformları sayesinde müşterilerine çok yönlü bankacılık hizmeti sunan İş Bankası, toplam mevduat ve vadesiz mevduat büyüklükleri açısından özel bankalar arasında ilk sırada yer alıyor. Banka, toplam 265,1 milyar TL’lik toplam mevduat hacmi ile ülkemizde tasarruf birikiminin önemli adreslerinden biri olmayı sürdürüyor.

İş Bankası, kuruluşundan kısa bir süre sonra 1930’lu yılların başında İskenderiye ve Hamburg Şubelerini faaliyete geçirerek varlığını ülke sınırları dışına da taşıdı. Banka bugün yurtdışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İngiltere, Kosova, Irak ve Bahreyn’de şubeleriyle; Almanya, Hollanda, Rusya ve Gürcistan’da da iştirak bankalarıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca, Çin’de ve Mısır’da temsilcilikleri bulunuyor.

İş Bankası, dünyanın önde gelen marka değerleme kuruluşlarından BrandFinance’in marka sadakati ve algısı gibi kıstasları değerlendirerek yayımladığı “Banking 500-2019” raporunda, “dünyanın marka gücü en yüksek 10 bankasından biri” konumunda.

İLKLERE İMZA ATAN BANKA

5 yıl sonra 100 yaşına basacak olan banka, kurulduğundan bu yana teknolojik yeniliklerde de öncü bir kurum oldu. Banka, gelecekte kurumları ayrıştıracak en önemli unsurlardan birinin teknolojiye ve inovasyona ayrılan kaynak olduğunun bilinciyle, hem finansal hem insan kaynağı anlamında bu alanlara ciddi yatırımlar yapıyor. Müşteri ihtiyaçlarını öngörerek, en yeni ve ilk olanı sunma vizyonu ile geçmişte Bankamatikte, telefon bankacılığında, internet bankacılığında hep ilklere imza atan banka, müşterilerin ihtiyaçları nereye doğru evriliyorsa o yönde en hızlı, en kolay olanı ilk yapma konusunda teknoloji odaklı iş yapış biçimlerini sürekli güncelliyor.

İş Bankası’nda şu anda dijital kanalları kullanan müşteri sayısı 7,7 milyona ulaşmış durumda. Bunların %94’ü mobil bankacılığı kullanırken, toplam işlemlerin artık %60’ı mobil kanallardan yapılıyor.

İş Bankası’nın teknoloji ve dijital dönüşüm yönündeki çalışmaları sadece müşterilere en iyi, en hızlı ve kolay olan ürün ve hizmetleri sunma ile sınırlı değil. Banka, teknoloji odaklı iş yapmaya dönük olarak girişimcilere de destek veriyor. Bankanın destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı’ndan şimdiye kadar 40 girişim mezun oldu. Banka; Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Şirketi çatısı altında kurduğu ve 100 milyon TL’ye kadar kaynak aktarmayı taahhüt ettiği Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile yeni nesil girişimlere erken ve ileri aşama girişim sermayesi yatırımı yapmaya başladı. Teknoloji ve dijitalleşme çalışmalarını ülke dışında da sürdüren banka, 2016 yılında Silikon Vadisi’nde teknoloji iştiraki SoftTech’e bağlı kurduğu MaxiTech adlı şirketi ile teknoloji dünyasındaki en yeni gelişmeleri yakından takip ederek, bunu iş yapış biçimlerine uyarlıyor. Banka, geçtiğimiz Ekim ayında Çin’de, Temmuz ayında da KKTC’de inovasyon merkezleri açtı.

TOPLUMSAL GELİŞİME KATKI

Kuruluşundan bu yana ekonomik kalkınmanın yanı sıra toplumsal hayatın gelişiminde de öncü rol üstlenen banka, uzun soluklu, yaygın ve sürdürülebilir bir anlayışla eğitim, çevre, kültür-sanat alanlarında önemli sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor.

Toplumsal gelişme ve ilerlemenin kalıcılığını sağlamak için geleceğe yatırım yapan ve bu çerçevede eğitime özel önem veren İş Bankası’nın Darüşşafaka işbirliğiyle hayata geçirdiği ve Türkiye’de eğitim alanında bugüne kadar gerçekleştirilen en uzun soluklu ve en büyük projelerden biri olan “81 İlden 81 Öğrenci” projesi ile 2008 yılından bu yana her sene 81 öğrencinin Darüşşafaka’daki tüm eğitim giderlerini üstleniyor. 2005 yılından bu yana Türkiye Satranç Federasyonu’nun ana sponsoru olan bankanın, Türkiye genelinde bugüne kadar açtığı satranç sınıflarının sayısı 24 bine ulaştı. Ülkemizde daha çok çocuğun nitelikli kitapla buluşması, çocuklarda okuma alışkanlığının gelişmesi için 2007-2008 öğretim yılı sonunda başlatılan “Karneni Göster, Kitabını Al” kampanyası ile bugüne kadar çocuklara 14 milyon kitap armağan edildi. Banka, 1971 yılından bu yana sürdürdüğü “Altın Gençler” uygulaması ile de üniversite sınavında üstün başarı gösteren 3 binden fazla genci ödüllendirdi.

Çevrenin korunması ve başta çocuklar olmak üzere toplumun çevre konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla TEMA Vakfı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde 2008 yılı sonunda “81 İlde 81 Orman” projesini hayata geçiren banka, bu proje kapsamda 81 ildeyaklaşık 1.500 hektar alana 2 milyon 205 bin adet fidan dikti. Banka, dikilen fidanların 5 yıl boyunca bakımlarını da üstlendi.

Kültür sanat alanında da İş Sanat çatısı altında faaliyet gösteren Konser Salonu, Kibele Sanat Galerisi, Türkiye İş Bankası Müzesi ve arkeolojik kazılara destekler ile değer yaratan banka, geçtiğimiz Mayıs ayında Ankara Ulus’taki tarihi binasında Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’ni açtı. İş Bankası’nın, milli iktisat tarihi açısından büyük önem taşıyan bugüne kadarki birikimini toplumla paylaştığı Müzede, ülkenin iktisat politikaları ve sektörün gelişim süreci bankanın tarihi ile bir bütün içerisinde izlenebiliyor.

95 yılı geride bırakan ve Türkiye’de “iktisadi bağımsızlığın adresi” olan İş Bankası, “toplumdan aldığını toplumla paylaşma” temel prensibi çerçevesinde, bundan sonra da ülkenin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkı sunmaya devam edecek.