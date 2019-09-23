Türkiye İş Bankası Maximum Kredi Kartı Kampanyaları

Türkiye İş Bankası'na ait Maximum kredi kartı ile ülke çapında sayısı 200 bini aşkın Maximum üye iş yerlerinde taksitli alışveriş yapabilirsiniz. Ayrıca taksitli ya da peşin yaptığınız alışverişlerinizden MaxiPuan kazanıp, bakiyenizde biriktirdiğiniz MaxiPuanlarla yine Maximum üye iş yerlerinde bedava alışveriş yapabilme fırsatını yakalayabilirsiniz. Bununla birlikte 7 gün 24 saat boyunca Maximum Kartınızla nakit avans çekebilir ve bu sayede nakit ihtiyacınızı anında karşılayabilirsiniz. Maximum kart sahiplerinin eğitimden market alışverişine, tatilden beyaz eşyaya kadar geniş bir alanda yararlanabileceği kampanyalarla da ihtiyaçlarınızı ertelemeden kolaylıkla karşılayabilirsiniz.

Maximum Mobil ile İstanbulkart Yüklemelerine 30 TL MaxiPuan!

Türkiye İş Bankası Maximum kartlarınız ile 10 Eylül - 10 Ekim 2019 tarihleri arasında Maximum Mobil uygulaması üzerinden yapacağınız her 20 TL ve üzeri İstanbulkart yüklemesinde 5 TL, toplamda 30 TL MaxiPuan kazanabilirsiniz. Sadece Maximum Mobil uygulamasına özel olan bu kampanyada, katılımınızı kampanya dönemi içinde ister alışverişinizden önce isterseniz de alışverişten sonra yapabilme imkanına sahipsiniz. Kampanyaya dahil olan Maximum kartları şunlardır:

Maximum Kart,

Maximiles,

Mercedes Card,

Türkiye İş Bankası Bankamatik Kartı.

Bunlar dışındaki banka ve kredi kartları ile yapılan İstanbulkart yükleme işlemleri kampanyaya dahil değildir. Şirket Kredi Kartı, Vadematik Kart, Aidatsız Kartlar ile yapılan işlemler, iptal ve iade işlemleri kampanyaya dâhil değildir. Kampanya dönemi içerisinde gerçekleştirilen yüklemelerin iptal edilmesi durumunda yüklenen MaxiPuanlar geri alınacaktır. Kampanyaya katılmak için akıllı telefonunuza indireceğiniz Maximum Mobil uygulamasında "Kampanyalar" menüsünde yer alan "Katıl" butonuna tıklamanız yeterli olmaktadır.

Maximum Kart ile Opet İstasyonlarında 30 TL'ye Varan MaxiPuan!

Maximum anlaşmalı Opet ve Sunpet istasyonlarından 16 Ağustos - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 125 TL ve üzeri 4. akaryakıt alışverişinize özel yine anlaşmalı Opet ve Sunpet istasyonlarında kullanılmak üzere 30 TL'ye varan MaxiPuan kazanabilirsiniz. Kampanyaya Maximum Mobil uygulaması üzerinden katılana 30 TL, diğer kanallar üzerinden katılanlara ise 25 TL MaxiPuan hediye edilmektedir. Kampanyaya, son katılım tarihinden önce, isterseniz alışveriş yapmadan isterseniz de alışverişinizi gerçekleştirdikten sonra katılabilirsiniz.

Maximum, Mercedes Card, Maximiles, İş'te Üniversiteli ve İş Bankası bankamatik kartları ile katılabileceğiniz kampanyaya katılım için üç farklı yol bulunmaktadır. Bunlar;

Maximum Mobil uygulamasında "Kampanyalar" menüsünde "Katıl" butonuna tıklayarak ücretsiz olarak katılabilirsiniz.

Kısa mesaj göndererek kampanyaya katılmak için OPET yazın, bir boşluk bırakarak harcama yapacağınız ya da yaptığınız Maximum kartın son 6 hanesiyle birlikte banka sisteminde kayıtlı cep telefonu numarasından 4402'ye SMS gönderilmelidir.

Maximum.com.tr üzerinden "Kampanyaya Katılın" butonuna tıklayarak açıklan formu doldurup "Gönder"e tıklayarak kampanyaya ücretsiz katılım gerçekleştirebilirsiniz.

Kampanyaya katılarak kazandığınız Maxipuanlar 4 Ekim 2019 tarihinde kartınıza yüklenecektir. Maxipuanların son kullanma tarihi ise 18 Ekim 2019 olarak belirlenmiştir.

Maximum Mobil ile Ödemelerinizde 50 TL'ye Varan Maxipuan!

Maximum Mobil uygulaması üzerinden tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız her 50 TL ve üzeri mobil ödeme işleminizde 5 TL, toplamda 50 TL Maxipuan hediye edilmektedir. Maximum mobil uygulamasıyla ödeme kampanyası, 1 - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında geçerlidir. Mobil ödeme yalnızca NFC özelliği bulunan Android 5.0 ve üzeri işletim sistemine sahip cihazlardan yapılabilmektedir.

Kampanyaya katılmak için akıllı telefonunuza Maximum Mobil uygulamasını indirdikten sonra Kampanyalar bölümünden "Katıl" butonuna tıklamanız yeterlidir. Daha sonra Maximum Mobil ödeme aktifleştirme için şu aşamaları takip etmeniz gerekmektedir: