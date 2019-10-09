Son Dakika
MHP'den Yalçın Doğan'a sert eleştiri
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Recep Kömürcü'nün seçilmesi kararı Resmi Gazete'de
GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ekim 2019
Suriye Milli Ordusu Tel Abyad sınırına ilerliyor
Ankara'da kaldırımda yürüyen 5 kişi kazadan kıl payı kurtuldu
Milli judocu Mikail Özerler'den bronz madalya

Türkiye ve Rusya'nın ticarette ulusal para birimlerini kullanması

- ATSO Başkanı Çetin Demirci: - "Tarihsel süreç açısından da bakarsak iki ülke ne zaman birlikte olmuşlarsa ikisi birden kalkınma ve büyüme konusunda bir ivme yakalamıştır"

Ekonomi 09.10.2019, 10:25
Türkiye ve Rusya'nın ticarette ulusal para birimlerini kullanması

ARDAHAN (AA) - Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, Rusya ve Türkiye arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin kullanımını artırmak amacıyla imzalanan anlaşmaya ilişkin, "Tarihsel süreç açısından da bakarsak iki ülke ne zaman birlikte olmuşlarsa ikisi birden kalkınma ve büyüme konusunda bir ivme yakalamıştır." dedi.

Çetin Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya Maliye Bakanlığının, Türkiye ile ulusal para birimleriyle ticaret konusunda anlaşma yaptıklarını açıkladığını anımsattı.

Söz konusu anlaşmanın bölge için son derece önemli olduğunu ifade eden Demirci, "İki ülkenin ekonomik olarak ABD'ye karşı birlikte hareket edeceklerinin işareti olarak görülmeli. Tarihsel süreç açısından da bakarsak iki ülke ne zaman birlikte olmuşlarsa ikisi birden kalkınma ve büyüme konusunda bir ivme yakalamıştır." ifadelerini kullandı.

Demirci, uygulamanın Orta Asya'ya açılan iki kara, bir demir yolu sınır kapısı olan Ardahan ve bölge için de hareketlilik getireceğini belirterek, söz konusu iş birliğinin sadece Türkiye ve Rusya'yı değil, aynı zamanda her iki ülkeye komşu ülkeleri de olumlu etkileyeceğini söyledi.

Demirci, "İki ülkenin ekonomik ilişkilerindeki daralmanın yaşandığı dönemlerde batı ülkelerinde gelişme söz konusu oluyor. İki ülkenin de mali altyapılarını uyumlaştırma sürecini hızlandırmasının bölgeye komşu olan ülkelerdeki ticaret hacminin de artırmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

#ATSO #Çetin Demirci #rusya #türkiye #Ulusal para birimi
Yorumlar (0)
13°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 09 Ekim 2019
İmsak 05:23
Güneş 06:46
Öğle 12:41
İkindi 15:52
Akşam 18:26
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@