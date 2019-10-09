Türkiye ve Rusya'nın ticarette ulusal para birimlerini kullanması

ARDAHAN (AA) - Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, Rusya ve Türkiye arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin kullanımını artırmak amacıyla imzalanan anlaşmaya ilişkin, "Tarihsel süreç açısından da bakarsak iki ülke ne zaman birlikte olmuşlarsa ikisi birden kalkınma ve büyüme konusunda bir ivme yakalamıştır." dedi.

Çetin Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya Maliye Bakanlığının, Türkiye ile ulusal para birimleriyle ticaret konusunda anlaşma yaptıklarını açıkladığını anımsattı.

Söz konusu anlaşmanın bölge için son derece önemli olduğunu ifade eden Demirci, "İki ülkenin ekonomik olarak ABD'ye karşı birlikte hareket edeceklerinin işareti olarak görülmeli. Tarihsel süreç açısından da bakarsak iki ülke ne zaman birlikte olmuşlarsa ikisi birden kalkınma ve büyüme konusunda bir ivme yakalamıştır." ifadelerini kullandı.

Demirci, uygulamanın Orta Asya'ya açılan iki kara, bir demir yolu sınır kapısı olan Ardahan ve bölge için de hareketlilik getireceğini belirterek, söz konusu iş birliğinin sadece Türkiye ve Rusya'yı değil, aynı zamanda her iki ülkeye komşu ülkeleri de olumlu etkileyeceğini söyledi.

Demirci, "İki ülkenin ekonomik ilişkilerindeki daralmanın yaşandığı dönemlerde batı ülkelerinde gelişme söz konusu oluyor. İki ülkenin de mali altyapılarını uyumlaştırma sürecini hızlandırmasının bölgeye komşu olan ülkelerdeki ticaret hacminin de artırmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.