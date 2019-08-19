Türkiyenin En Ucuz Cep Telefonları! İşte O Telefonlar ve Özellikleri

Cep telefonu fiyatları kurda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle fiyatları yüksek seyretmeye devam ediyor. Akıllı cep telefonların kullanımının yüksek olması, dünya çapında lider konumunda olan markaların akıllı telefonlar yaptıkları yatırım ve çıkardıkları son teknoloji nedeniyle fiyatları çok asgari ücretin nerdeyse 20 - 30 katı olabilmektedir. Yüksek alıcı kitlesi bulunan Akıllı telefonların indirimli fiyatlarını ve özelliklerini sizin için araştırdık. İşte o liste...

Samsung Galaxy A2 Core 16 GB Fiyatı: 733 lira

Samsung Galaxy A2 Core 16 GB Cep Telefonun Özellikleri

Dahili Hafıza16 GB

RAM Kapasitesi1 GB RAM

Ekran Boyutu 50 inç

Xiaomi Redmi 6A 16 GB Siyah Fiyatı: 857 TL

Xiaomi Redmi 6A 16 GB Siyah Cep telefonun Özellikleri

Giriş seviyesi akıllı telefon kralı

12nm yüksek performanslı işlemci

5.45&

quotTam Ekran

Huawei Y5 2018 16 GB BLUE Fiyatı: 873 TL

Huawei Y5 2018 16 GB BLUE Cep Telefonun Özellikleri

Marka: Huawei

İşletim sistemi: Android

Ekran boyutu: Ekran Boyutu: 5,5 inç

Güvenlik özellikleri: Yüz Tanıma

LG K9 2018 16 GB Fiyatı: 749 TL

Dokunmatik Ekran Var

Ekran Boyut Aralığı 5 - 5,4 inç

Ekran Boyutu 5,0 inç

Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280

Ekran Renk Çözünürlüğü 16 Milyon

Ekran Tipi IPS LCD

E-mail Desteği Var

Entegre Flaş Var

GPS (Küresel Konumlama Sistemi) Var

İşletim Sistemi Android 7.1.2 (Nougat)

İşletim Türü Android

Kamera Çözünürlüğü Aralığı 8 - 12,9 MP

Kamera Çözünürlüğü 8 MP

Kamera Zoom (Yakınlaştırma) 3x, Var

Vestel Venüs E2 Plus 16 Gb Cep Telefonu Fiyatı:749 TL

Vestel Venüs E2 Plus 16 Gb Cep Telefonun Özellikleri

Ekran Boyutu 5.0 İnç

Ekran Çözünürlüğü 720x1280 (HD) Piksel.

Ekran Çözünürlüğü Standardı HD.

Piksel Yoğunluğu 294 PPI.

Ekran Teknolojisi IPS LCD.

Ekran Özellikleri Multi Touch Eğimli Ekran (2.5D)

Dokunmatik Türü Kapasitif Ekran.

Renk Sayısı 16 Milyon.

General Mobile GM 8 32GB Uzay Gri Cep Telefonu Fiyatı: 920 TL

General Mobile GM 8 32GB Uzay Gri Cep Telefonun Özellikleri

Yonga Seti (Chipset) Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940.

Ana İşlemci (CPU) Quad-core 1.4 GHz ARM Cortex-A53.

CPU Frekansı 1.4 GHz.

CPU Çekirdeği 8 Çekirdek.

İşlemci Mimarisi ARMv8-A (64-bit)

Yardımcı İşlemci Quad-core 1.1 GHz ARM Cortex-A53.

Grafik İşlemcisi (GPU) Adreno 505.

GPU Frekansı 450 MHz.

Oppo A5S 3GB Ram 32GB Siyah Akıllı Telefonu Fiyatı: 1.899 TL

Oppo A5S 3GB Ram 32GB Siyah Akıllı Telefonun Özellikleri

Ekran Boyutu 6.2"

Ekran Çözünürlüğü 720 x 1520 Piksel

Ekran/Gövde Oranı 81.6%

Anakart (Chipset)

Mediatek Helio P35

Dahili Hafıza 32 64 GB

RAM 2 GB

Batarya 4.230 mAh

Arka Kamera 13 MP (f/2.2)

2. Arka Kamera 2 MP (f/2.4)

Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Ön Kamera 8 MP (f/2.0)

Honor 8C 32 GB Akıllı Cep telefonu: 1.455 TL

Honor 8C 32 GB Akıllı Cep telefonun Özellikleri