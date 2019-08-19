Türkiyenin En Ucuz Cep Telefonları! İşte O Telefonlar ve Özellikleri
Türkiyenin En Ucuz Cep Telefonları! İşte O Telefonlar ve Özellikleri Cep telefonu fiyatları kurda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle fiyatları yüksek seyretmeye devam ediyor.
Türkiyenin En Ucuz Cep Telefonları! İşte O Telefonlar ve Özellikleri
Cep telefonu fiyatları kurda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle fiyatları yüksek seyretmeye devam ediyor. Akıllı cep telefonların kullanımının yüksek olması, dünya çapında lider konumunda olan markaların akıllı telefonlar yaptıkları yatırım ve çıkardıkları son teknoloji nedeniyle fiyatları çok asgari ücretin nerdeyse 20 - 30 katı olabilmektedir. Yüksek alıcı kitlesi bulunan Akıllı telefonların indirimli fiyatlarını ve özelliklerini sizin için araştırdık. İşte o liste...
Samsung Galaxy A2 Core 16 GB Fiyatı: 733 lira
Samsung Galaxy A2 Core 16 GB Cep Telefonun Özellikleri
- Dahili Hafıza16 GB
- RAM Kapasitesi1 GB RAM
- Ekran Boyutu 50 inç
Xiaomi Redmi 6A 16 GB Siyah Fiyatı: 857 TL
Xiaomi Redmi 6A 16 GB Siyah Cep telefonun Özellikleri
- Giriş seviyesi akıllı telefon kralı
- 12nm yüksek performanslı işlemci
- 5.45&
- quotTam Ekran
Huawei Y5 2018 16 GB BLUE Fiyatı: 873 TL
Huawei Y5 2018 16 GB BLUE Cep Telefonun Özellikleri
Marka: Huawei
İşletim sistemi: Android
Ekran boyutu: Ekran Boyutu: 5,5 inç
Güvenlik özellikleri: Yüz Tanıma
LG K9 2018 16 GB Fiyatı: 749 TL
- Dokunmatik Ekran Var
- Ekran Boyut Aralığı 5 - 5,4 inç
- Ekran Boyutu 5,0 inç
- Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280
- Ekran Renk Çözünürlüğü 16 Milyon
- Ekran Tipi IPS LCD
- E-mail Desteği Var
- Entegre Flaş Var
- GPS (Küresel Konumlama Sistemi) Var
- İşletim Sistemi Android 7.1.2 (Nougat)
- İşletim Türü Android
- Kamera Çözünürlüğü Aralığı 8 - 12,9 MP
- Kamera Çözünürlüğü 8 MP
- Kamera Zoom (Yakınlaştırma) 3x, Var
Vestel Venüs E2 Plus 16 Gb Cep Telefonu Fiyatı:749 TL
Vestel Venüs E2 Plus 16 Gb Cep Telefonun Özellikleri
- Ekran Boyutu 5.0 İnç
- Ekran Çözünürlüğü 720x1280 (HD) Piksel.
- Ekran Çözünürlüğü Standardı HD.
- Piksel Yoğunluğu 294 PPI.
- Ekran Teknolojisi IPS LCD.
- Ekran Özellikleri Multi Touch Eğimli Ekran (2.5D)
- Dokunmatik Türü Kapasitif Ekran.
- Renk Sayısı 16 Milyon.
General Mobile GM 8 32GB Uzay Gri Cep Telefonu Fiyatı: 920 TL
General Mobile GM 8 32GB Uzay Gri Cep Telefonun Özellikleri
- Yonga Seti (Chipset) Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940.
- Ana İşlemci (CPU) Quad-core 1.4 GHz ARM Cortex-A53.
- CPU Frekansı 1.4 GHz.
- CPU Çekirdeği 8 Çekirdek.
- İşlemci Mimarisi ARMv8-A (64-bit)
- Yardımcı İşlemci Quad-core 1.1 GHz ARM Cortex-A53.
- Grafik İşlemcisi (GPU) Adreno 505.
- GPU Frekansı 450 MHz.
Oppo A5S 3GB Ram 32GB Siyah Akıllı Telefonu Fiyatı: 1.899 TL
Oppo A5S 3GB Ram 32GB Siyah Akıllı Telefonun Özellikleri
- Ekran Boyutu 6.2"
- Ekran Çözünürlüğü 720 x 1520 Piksel
- Ekran/Gövde Oranı 81.6%
- Anakart (Chipset)
- Mediatek Helio P35
- Dahili Hafıza 32 64 GB
- RAM 2 GB
- Batarya 4.230 mAh
- Arka Kamera 13 MP (f/2.2)
- 2. Arka Kamera 2 MP (f/2.4)
- Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
- Ön Kamera 8 MP (f/2.0)
Honor 8C 32 GB Akıllı Cep telefonu: 1.455 TL
Honor 8C 32 GB Akıllı Cep telefonun Özellikleri
- Ön (Selfie) Kamera8,0 MP
- Dahili Hafıza32
- GBRAM Kapasitesi 4 GB
- RAMPil Gücü4000 mAh
- Ekran Boyutu6,26 inç
- Kamera Çözünürlüğü13 MP + 2 MP
|İmsak
|04:22
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|İkindi
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|Akşam
|19:50
|Yatsı
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|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|1
|3
|2. Malatyaspor
|1
|3
|3. Denizlispor
|1
|3
|4. Alanyaspor
|1
|3
|5. Antalyaspor
|1
|3
|6. Çaykur Rizespor
|1
|3
|7. Trabzonspor
|1
|1
|8. Kasımpaşa
|1
|1
|9. Ankaragücü
|1
|1
|10. Konyaspor
|1
|1
|11. Fenerbahçe
|0
|0
|12. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|13. Gençlerbirliği
|1
|0
|14. Göztepe
|1
|0
|15. Kayserispor
|1
|0
|16. Galatasaray
|1
|0
|17. Beşiktaş
|1
|0
|18. Başakşehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fatih Karagümrük
|1
|3
|2. Ümraniye
|1
|3
|3. Adana Demirspor
|1
|3
|4. Menemen Belediyespor
|1
|3
|5. Osmanlıspor
|1
|3
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. İstanbulspor
|1
|1
|9. Erzurum BB
|1
|1
|10. Keçiörengücü
|0
|0
|11. Boluspor
|1
|0
|12. Adanaspor
|1
|0
|13. Altınordu
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Bursaspor
|1
|0
|16. Balıkesirspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|0
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|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Man City
|2
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|4. Brighton
|2
|4
|5. Tottenham
|2
|4
|6. Bournemouth
|2
|4
|7. Sheffield United
|2
|4
|8. Everton
|2
|4
|9. M. United
|1
|3
|10. Burnley
|2
|3
|11. Norwich City
|2
|3
|12. Leicester City
|2
|2
|13. Wolverhampton
|1
|1
|14. Crystal Palace
|2
|1
|15. Chelsea
|2
|1
|16. West Ham
|2
|1
|17. Aston Villa
|2
|0
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. Watford
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|1
|3
|2. Sevilla
|1
|3
|3. Mallorca
|1
|3
|4. Real Valladolid
|1
|3
|5. Athletic Bilbao
|1
|3
|6. Deportivo Alaves
|1
|3
|7. Osasuna
|1
|3
|8. Granada
|1
|1
|9. Villarreal
|1
|1
|10. Real Sociedad
|1
|1
|11. Valencia
|1
|1
|12. Atlético Madrid
|0
|0
|13. Getafe
|0
|0
|14. Eibar
|1
|0
|15. Real Betis
|1
|0
|16. Barcelona
|1
|0
|17. Leganés
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Celta de Vigo
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0