Ünlü Ekonomist Sağman'dan Dolar ve Faiz Tahmini

İş’te Fırsat Toplantısı’nda Başkentli genç girişimcilerle buluşan Bilgi Üniversitesi Öğretim Gövevlisi ve Ekonomist Murat Sağman, Türk ekonomisinin geleceğine, dolar ve faize ilişkin önemli tahminlerde bulundu.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD)’nin, Türkiye’nin en önemli iş ve tecrübe paylaşım organizasyonu İş’te Fırsat’ta, 40’ncı toplantı yüzlerce konuğu bir araya getirdi. Green Park Otel’de düzenlenen yeni sezonun ilk toplantısına dernek üyelerinin yanı sıra, ekonominin geleceğini merak eden her kesimden çok sayıda isim katıldı. GGYD Başkanı M.Nezih Allıoğlu açılış konuşmasında, uzun yaz döneminde de çalışmalarına ara vermeden, bir sivil toplum kuruluşundan beklenmeyecek yüksek performansla faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. Ülke olarak ihtiyacımız olan yegane unsurun daha çok çalışmak, daha fazla üretmek olduğunun altını çizen Allıoğlu, “Ekonomide toparlanma için ekonomi yönetiminin, finans dünyasının ve reel sektörün bir an önce radikal adımlar atması kaçınılmazdır” dedi.

Yeni İndirim 24 Ekim’de-

GGYD’lilerin toplantısında daha sonra kürsüye, isabetli tahminleriyle tanınan ünlü ekonomist Murat Sağman çıktı. Merkez Bankası’nın ard arda yaptığı faiz indirimiyle oranların, yüzde 24’ten 16.5’e gerilediğini anımsatan Sağman, “Merkez Bankası 24 Ekim’de de 50 ila 100 arası baz puan arasında faiz indirimi yapabilir. Üstü çok riskli olur. Eğer hedef enflasyonu düşürmek ise buna devam etmeli. Bizde sorun şu; aynı anda hem enflasyonu düşürüp hem büyümek istiyoruz. Enflasyonu düşürmeden büyümeye kalkıyoruz. Bu iktisatta imkânsız” dedi. Türkiye’nin büyümesi için yatırıma, yatırım için de özel bankaların kredisine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Sağman, “Batık şirketler yerine üreten; ihracat yapan şirketler desteklenmeli, kamu tasarruf etmeli, buradan elde edilecek gelir, reel sektöre aktarılmalı ki yatırım, üretim, ihracat, dolayısıyla büyüme olsun” diye konuştu.

12 Ay Sonrası Dolar Tahminim…”

Konuşmasında, Türkiye’nin sanıldığı kadar borçlu bir ülke olmadığını, borcumuzun bizim gibi gelişmekte olan ülkelerle neredeyse aynı olduğunu kaydeden Murat Sağman, “Hatta gelişen ülkelere göre daha iyiyiz. Sıkıntımız, dövize çok borçlanmamız” dedi. Ekonomist Murat Sağman en çok merak edilen doların seyrine ilişkin ise şunları söyledi: “Merkez Bankası’nın 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi 6,27. Ekim ayında faiz indirimi olursa benim tahminim de bu yönde…”

Önce Reformlar ve Enflasyon-

Murat Sağman konuşmasında hukuk başta olmak üzere her alanda yapısal reformların seneye mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini, ülke olarak enflasyonun düşmesine odaklanmamızın şart olduğunu, bu sorun halledildiğinde sorunların yüzde 70-80’inin ortadan kalkacağını da söyledi. Enflasyon indiğinde faizlerin de ineceğini hatırlatan Sağman, “Bütün bu sorunları çözdüğümüzde büyüme sevdasına düşelim. Her şeyi aynı anda halletmek istiyoruz. Bu olmaz. Sabırlı olalım” diye konuştu.