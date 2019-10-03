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Uşak Ticaret Borsası

- Makarnalık buğdayın kilogramı 1,50-1,55 liradan işlem gördü

Ekonomi 03.10.2019, 18:04
Uşak Ticaret Borsası

UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1,5 en yüksek 1,55 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarFiyat (TL) Hububat Makarnalık Buğdaykg1,50-1,55 Yemlik Buğdaykg1.20-1,30Arpakg1,15-1,20 Nohutkg2,20-2,50Susamkg13,00-14,00Beyaz Haşhaşkg16,50-17,00Mavi Haşhaşkg15,50-16,00Sarı Haşhaşkg15.00-15,00
#et #hububat #Uşak Ticaret Borsası
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